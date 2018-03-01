«Русский аромат»: в китайском McDonald’s появился бургер с колбасой

В меню ресторанов быстрого питания McDonald’s в Китае появиля новый бургер, который назвали «русским». Основной ингридиент бургера — копченая колбаса. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

«Чистый русский аромат! Семь миллиметров копченой колбасы с двумя кусочками золотистой курицы. Наслаждайтесь экзотикой», — именно так описывается новый бургер.

Его стоимость вместе с напитком составляет 18 юаней, или 160 рублей.

Также жители Поднебесной смогут попробовать «немецкий» бургер с сосисками и «аляскинский» бургер с рыбой. Новые бутерброды появились в рамках акции национальной кухни.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM