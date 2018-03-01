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В китайском Макдоналдсе появился русский бургер
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В китайском Макдоналдсе появился русский бургер 

Особое блюдо 1 марта 2018
Фото: Особое блюдо
В меню китайского Макдоналдс появился бургер с «настоящим русским ароматом»
В меню китайского Макдоналдс появился русский бургер с колбасой.
Главная отличительная особенность бургера — это то, что колбасу для него нарезают толстым куском (7 мм). «Это настоящий русский аромат», — говорится на сайте заведения.
Стоит новинка 18 юаней (160 руб.).
Бургер был создан в рамках дней национальной кухни разных стран. Так, кроме «русских» дней, в ресторане пройдут «немецкие», где посетители смогут попробовать бургер с сосисками и котлетами из говядины, и «аляскинские», в период которых в меню появятся бургеры с рыбой.
Фото: mcdonalds.com.cn
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