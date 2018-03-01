В китайском Макдоналдсе появился русский бургер

В меню китайского Макдоналдс появился бургер с «настоящим русским ароматом»

В меню китайского Макдоналдс появился русский бургер с колбасой.

Главная отличительная особенность бургера — это то, что колбасу для него нарезают толстым куском (7 мм). «Это настоящий русский аромат», — говорится на сайте заведения.

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Бургер был создан в рамках дней национальной кухни разных стран. Так, кроме «русских» дней, в ресторане пройдут «немецкие», где посетители смогут попробовать бургер с сосисками и котлетами из говядины, и «аляскинские», в период которых в меню появятся бургеры с рыбой.

Фото: mcdonalds.com.cn