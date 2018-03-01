Бургерное меню с именами кандидатов в президенты из Краснодара взорвало интернет

В Краснодаре появились бургеры имени пяти кандидатов в президенты РФ. Румяные булки с кунжутом стандартные, однако начинка у всех разная — в зависимости от программы и личности кандидата.

Постоянные клиенты рады новому сезонному меню. Как признается хозяин заведения, посетители, по большей части, делают заказы исходя из вкусовых предпочтений, но есть и лидирующие позиции — много любителей острого.

«Для выбора ингредиентов мы изучили кандидатов. Изучили их программы и старались подобрать ингредиенты для каждого», — рассказал владелец заведения.

Бургер «Явлинский» — с говяжьей котлетой под яблочным джемом.

Бургер «Собчак» — куриная котлета, бекон и дижонская горчица.

Бургер «Путин» — говяжья котлета, 2 яйца и огурец.

Бургер «Жириновский» — говяжья котлета, двойной бекон и острый соус.

Бургер «Грудинин» — куриная грудка в «усатой» панировке.

В заведении ведут подсчет голосов за «бургер-кандидатов». 19 марта, сразу после выборов,

бургер-бар объявит победителей гастрономической президентской гонки. По предварительным данным экзитполов, лидирует бургер «Жириновский»:

кто-то голосует сердцем —

кто-то желудком.

Я выбрал бургер «Грудинин», потому что он с курицей, а так я всем сердцем за Владимира Владимировича

— посетитель.

У всех блюд цена фиксированная и демократичная — 350 рублей. По словам создателей данной акции, это сделано для того, чтобы у «кандидатов» были равные условия.