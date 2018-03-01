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Бургерное меню с именами кандидатов в президенты из Краснодара взорвало интернет
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Бургерное меню с именами кандидатов в президенты из Краснодара взорвало интернет 

360tv.ru 1 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В Краснодаре появились бургеры имени пяти кандидатов в президенты РФ. Румяные булки с кунжутом стандартные, однако начинка у всех разная — в зависимости от программы и личности кандидата.
Постоянные клиенты рады новому сезонному меню. Как признается хозяин заведения, посетители, по большей части, делают заказы исходя из вкусовых предпочтений, но есть и лидирующие позиции — много любителей острого.
«Для выбора ингредиентов мы изучили кандидатов. Изучили их программы и старались подобрать ингредиенты для каждого», — рассказал владелец заведения.
Бургер «Явлинский» — с говяжьей котлетой под яблочным джемом.
Бургер «Собчак» — куриная котлета, бекон и дижонская горчица.
Бургер «Путин» — говяжья котлета, 2 яйца и огурец.
Бургер «Жириновский» — говяжья котлета, двойной бекон и острый соус.
Бургер «Грудинин» — куриная грудка в «усатой» панировке.
В заведении ведут подсчет голосов за  «бургер-кандидатов». 19 марта, сразу после выборов,
бургер-бар  объявит победителей гастрономической президентской гонки. По предварительным данным экзитполов, лидирует бургер «Жириновский»:
кто-то  голосует сердцем —
кто-то  желудком.
Я выбрал бургер «Грудинин», потому что он с курицей, а так я всем сердцем за Владимира Владимировича
— посетитель.
У всех блюд цена фиксированная и демократичная — 350 рублей. По словам создателей данной акции, это сделано для того, чтобы у «кандидатов» были равные условия.
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