В британском KFC обнаружили дефицит мясной подливки

После открытия 97% ресторанов KFC в Великобритании, которые ранее были временно закрыты из-за нехватки куриного мяса, в заведениях полковника Сандерса вновь случился продовольственный коллапс — из блюд пропала мясная подливка

После открытия 97% ресторанов KFC в Великобритании, которые ранее были временно закрыты из-за нехватки куриного мяса, в заведениях полковника Сандерса вновь случился продовольственный коллапс — из блюд пропала мясная подливка.

«…из-за текущих проблем, связанных со сбоями поставок, которые сейчас происходят в DHL, некоторые рестораны обслуживают (посетителей — Прим. ред.) по сокращенной версии меню, в которой в том числе отсутствует соус», — рассказал The Sun представитель KFC.

В то же время в некоторых заведениях мясную подливку все-таки продают, поэтому посетителям советуют заранее ознакомиться с ассортиментом конкретного ресторана.

Представители KFC обещают разобраться с происходящей ситуацией в ближайшее время.

В конце февраля стало известно, что более 600 ресторанов сети в Великобритании закрылись из-за нехватки куриного мяса. Проблемы с обеспечением ресторанов продуктами были связаны со сменой поставщика.