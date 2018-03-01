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В британском KFC обнаружили дефицит мясной подливки
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В британском KFC обнаружили дефицит мясной подливки 

Особое блюдо 1 марта 2018
Фото: Особое блюдо
После открытия 97% ресторанов KFC в Великобритании, которые ранее были временно закрыты из-за нехватки куриного мяса, в заведениях полковника Сандерса вновь случился продовольственный коллапс — из блюд пропала мясная подливка
После открытия 97% ресторанов KFC в Великобритании, которые ранее были временно закрыты из-за нехватки куриного мяса, в заведениях полковника Сандерса вновь случился продовольственный коллапс — из блюд пропала мясная подливка.
«…из-за текущих проблем, связанных со сбоями поставок, которые сейчас происходят в DHL, некоторые рестораны обслуживают (посетителей — Прим. ред.) по сокращенной версии меню, в которой в том числе отсутствует соус», — рассказал The Sun представитель KFC.
В то же время в некоторых заведениях мясную подливку все-таки продают, поэтому посетителям советуют заранее ознакомиться с ассортиментом конкретного ресторана.
Представители KFC обещают разобраться с происходящей ситуацией в ближайшее время.
В конце февраля стало известно, что более 600 ресторанов сети в Великобритании закрылись из-за нехватки куриного мяса. Проблемы с обеспечением ресторанов продуктами были связаны со сменой поставщика.
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