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Китайский McDonald’s ввел в меню «русские» бургеры
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Китайский McDonald’s ввел в меню «русские» бургеры 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: depositphotos.com
С первого марта нынешнего года все рестораны сети McDonald’s в Китайской народной республике обновляют меню бургеров.
Направление на национальную кухню в меню дало свои плоды — в ресторанах самой популярной сети фастфуда в мире появятся новые нестандартные бургеры: "русский" бургер с семимиллиметровой колбасой или куриной грудкой, бургер "немецкий" с, как вы догадались, жареными колбасками или говяжьей котлетой и с рыбой — "аляскинский" бургер.
Самое приятное, что комбо из булки с котлетой или с чем-то из выше перечисленного вместе с напитком обойдутся любителям чего-то новенького всего в 160 рублей, если переводить на наши деньги.
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