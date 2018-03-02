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В китайском McDonalds стали продавать «русский» бургер с колбасой
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В китайском McDonalds стали продавать «русский» бургер с колбасой 

РИА «ФедералПресс» 2 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщается на сайте организации.
Главным ингредиентом так называемого «рашнбургера» стал кусок колбасы ровно в 7 миллиметров. Сотрудники McDonald's считают, что такой бургер воплощает собой истинный русский вкус и аромат.
Попробовать новый бургер на вкус в наборе из «рашнбургера» и напитка обойдется посетителям крупнейшей сети в 18 юаней (около 160 рублей — ред.).
Как пишет РИА Новости, новинка появилась в меню ресторанов в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. В китайских ресторанах McDonald's также можно не только увидеть, но и попробовать «немецкий» бургер с сосисками и «аляскинский» с рыбой.
Фото: pixabay.com
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