В китайском McDonalds стали продавать «русский» бургер с колбасой

Об этом сообщается на сайте организации.

Главным ингредиентом так называемого «рашнбургера» стал кусок колбасы ровно в 7 миллиметров. Сотрудники McDonald's считают, что такой бургер воплощает собой истинный русский вкус и аромат.

Попробовать новый бургер на вкус в наборе из «рашнбургера» и напитка обойдется посетителям крупнейшей сети в 18 юаней (около 160 рублей — ред.).

Как пишет РИА Новости , новинка появилась в меню ресторанов в рамках обновления ассортимента с упором на национальную специфику. В китайских ресторанах McDonald's также можно не только увидеть, но и попробовать «немецкий» бургер с сосисками и «аляскинский» с рыбой.

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