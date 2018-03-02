В ресторанах WRF стартует программа дегустации вина

Время новых винных открытий — в ресторанах WRF стартует большая программа, которая познакомит с актуальными трендами, раскроет винную географию и расскажет много интересного о малоизвестных винодельнях и виноделах. А чтобы открытия было делать легко и интересно, у всех винных карт одно правило — минимальная наценка, сообщает Restoran.

Например, в Zodiac, выбравшем к блюдам паназиатской кухни вина Австралии и Новой Зеландии, можно попробовать одну из позиций, произведенную с минимальным вмешательством винодела. В Mushrooms, исследующем винную географию Пьемонта, предложат вино, в производстве которого используется сорт винограда Насчетта. White Rabbit, известный классическими взглядами на вино, продемонстрирует биодинамическую и органическую подборку, украшением которой станут вина из французского региона Лангедок-Руссильон.

Во время программы "Открой для себя, "подвесь" для друга!" вина можно будет не только пробовать, но и делиться ими с друзьями. "Подвешенное" вино — продолжение известной традиции подвешенного кофе. Любую бутылку можно оплатить, наклеить на нее стикер с именем и телефоном друга, и ресторан свяжется с ним, чтобы предупредить об оставленном для него подарке.

Акция будет проходить в ресторанах Москвы и Сочи до середины весны.

Ресторан Mushrooms / Машрумз Средний чек: 1500—2000 рублей Адрес: ул. Большая Якиманка, д. 22 Ресторан White Rabbit / Белый кролик Средний чек: 3000—4000 рублей Адрес: Смоленская пл., д. 3 Ресторан Zodiac / Зодиак Средний чек: 1500—2000 рублей Адрес: Смоленская площадь, д. 3