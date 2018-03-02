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Марафон подарков, скидок и акций от Фестиваля хлеба стартует в Ханты-Мансийске!
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Марафон подарков, скидок и акций от Фестиваля хлеба стартует в Ханты-Мансийске! 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 марта 2018
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
С 1 по 25 марта в столице Югры проходит Марафон бонусов от «Фестиваля Хлеба»! Жители города могут приять участие в Интернет розыгрышах и акциях от партнеров фестиваля, в числе которых предприниматели — производители хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, рестораторы, кинотеатры, спортивные и развлекательные центры.
Каждый день на страничке в социальной сети vk.com/2digma_app будет размещено объявление о новом розыгрыше, а участникам нужно всего лишь не скупиться на «лайки» и репосты, и верить, что 25 марта 2018 года именно вы станете обладателем одного из главных призов от Марафона бонусов «Фестиваля хлеба». Уже сегодня на площадке разыгрывается скидка 50% на посещение квест-комнаты «Lost»!
Впереди розыгрыши авторских кондитерских изделий, бесплатных билетов в кино, посещение процедур в салонах красоты, брендовых часов и многое другое. Следите за лентой новостей и ловите удачу за хвост.
Итоги марафона будут подведены 25 марта с помощью генератора случайных чисел Рандомайзер. Список победителей будет опубликован в официальной группе Вконтакте и на сайте Фестиваля www.admhmansy.ru/festival-khleba
Помни, в марте Ханты-Мансийск угощает всех свежей выпечкой! «Фестиваль Хлеба» — это день открытых дверей во всех пекарнях города, мастер-классы от шеф-поваров ресторанов и кондитерских, обмен лучшими рецептами и дегустации домашней выпечки, мастерские по лепке из соленого теста и украшению пряников. Главные события состоятся 18 марта на 25 площадках города.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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