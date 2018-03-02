Владельцы «Кофемолки» открыли на Красном проспекте кулинарию с полбой и кедровым латте

Кулинария «Свёкла» начала работать сегодня на первом этаже здания на перекрёстке Красного проспекта и улицы Гоголя в центре Новосибирска — раньше помещение полностью занимала кофейня «Кофемолка».

Как и «Кофемолку», «Свёклу» открыла группа компаний «Септима».

«Свёкла» — очередной проект в формате кулинарии. Заведение рассчитано, прежде всего, на продажу готовых блюд навынос, но съесть их можно и на месте. В зале 12 небольших столиков, большая часть посадочных мест представляет собой длинные широкие лавки, собранные из разноцветных деревянных плашек. Большую часть зала занимает витрина и сервисная зона, где блюда могут разогреть и сервировать.

Сейчас в кулинарии шесть видов сэндвичей (от 125 рублей за штуку), 12 видов салатов (от 45 рублей за 100 грамм) и столько же видов горячего (от 50 рублей). В числе гарниров, помимо привычного картофельного пюре, есть такие модные позиции, как чечевица и полба.

Кроме обычных кофейных позиций в заведении можно купить уже бутилированные напитки собственного изготовления — кедровый латте, смузи с лепестками лаванды и другие, по одному виду пива и сидра бутылками, а также вино, которое можно заказать бокалами (от 160 рублей).

Формат кулинарии в её нынешнем виде существует в Новосибирске уже давно. Ещё в начале 2000-х в самой первой точке будущей сети «Скоморохи» на улице Челюскинцев можно было купить готовые блюда с собой или съесть их здесь же в зале. Но наиболее активно это направление начало развиваться сравнительно недавно — после того, как сети заведений такого типа появились в Москве.

По данным 2ГИС, кулинарии стали самым быстрорастущим форматом общепита прошлого года. Их количество в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года выросло в три раза. Существенная доля этого роста, правда, была обеспечена ребрендингом кулинарных отделов сети «Торговая площадь», однако и без их учета количество кулинарий выросло более чем на 60%.

Среди новых представителей этого направления можно отметить заведение «Из другого теста», которое также открыто на месте «Кофемолки», но уже другими рестораторами, и кузбасскую сеть «Калина-Малина».