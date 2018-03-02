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Петербургская кофейня создала бота в Telegram
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Петербургская кофейня создала бота в Telegram 

Собака 2 марта 2018
Фото: Собака
В Петербурге кофейня Fenster сделала Telegram-бота @fenstercoffeebot, с помощью которого можно заранее заказать кофе и получить его вне очереди.
У кофейни две точки: на Загородном и Невском проспектах. Чтобы заказать кофе, пользователю нужно выбрать одну из двух локаций и напиток из предложенного перечня с указанием цен. Пользователю приходит уведомление о том, что напиток готовится, в течение 3-5 минут заказ можно забрать. На первый заказ через бот предоставляется скидка 50 рублей.
Тему кофе ранее практически раскрыли петербуржцы Данила Горохов и Виктория Животовская, которые провели масштабный анализ городских кофеен, результатом которого стала интерактивная карта с заведениями.
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