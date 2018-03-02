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Шеф‑повара студии Юлии Высоцкой 3 марта проведут кулинарные мастер‑классы в Москве
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Шеф‑повара студии Юлии Высоцкой 3 марта проведут кулинарные мастер‑классы в Москве 

РИАМО 2 марта 2018
Фото: РИАМО
В преддверии фестиваля «Мос/Еда!» шеф-повара студии Юлии Высоцкой 3 марта проведут кулинарные мастер-классы на Семеновском рынке в Москве, в частности, они расскажут, как приготовить драники из кабачков с творожно-цитрусовым кремом с чечевицей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».
В Москве 17 и 18 марта пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Мос/Еда!». Гостей ждут порядка 1,5 тысяч площадок с качественными российскими продуктами, мастер-классы, интерактивные представления и спортивные забавы.
«Отдельную серию кулинарных занятий проведут шеф-повара студии Юлии Высоцкой. Первое из них состоится уже в эту субботу, 3 марта, на Семеновском рынке. Шеф-повар кулинарной студии расскажет, как приготовить интересные блюда из самых обычных продуктов, и испечет вместе с гостями аппетитные драники из кабачков с творожно-цитрусовым кремом с чечевицей. Это нежное весеннее блюдо подарит прекрасное настроение вам и вашим близким, а общение мастером вдохновит на новые кулинарные эксперименты», — отмечается в сообщении.
Своим богатым кулинарным опытом повара студии будут делиться и во время самого фестиваля, 17 и 18 марта.
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