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Кулинарные мастер-классы пройдут накануне фестиваля «Мос/Еда!»
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Кулинарные мастер-классы пройдут накануне фестиваля «Мос/Еда!» 

Вечерняя Москва 3 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Первое занятие состоится 3 марта на Семеновском рынке.
Серия кулинарных мастер-классов пройдет для москвичей и гостей столицы накануне гастрономического фестиваля «Мос/Еда!». Лучшие столичные повара поделятся с участниками занятий опытом и расскажут, как разобраться в большом разнообразии продуктов, а также какие овощи, мясо и рыбу выбрать в тот или иной сезон.
Первое занятие пройдет 3 марта на Семеновском рынке. Начало мероприятия в 17 часов. Шеф-повар покажет, как готовить интересные блюда из обычных продуктов. В этот день гости мероприятия испекут драники из кабачков с творожно-цитрусовым кремом и чечевицей.
Во время фестиваля пройдут не только кулинарные мастер-классы. Гостей мероприятия ждут и творческие занятия, а также интерактивные представления и спортивные игры, отмечает mos.ru.
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