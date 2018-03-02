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Икра в золоте: меню юбилейного «Оскара» изысканное до неприличия
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Икра в золоте: меню юбилейного «Оскара» изысканное до неприличия 

Мир24 2 марта 2018
Еда для голливудских небожителей. Шеф-повар «Оскара» рассказал, чем будет кормить гостей на юбилейной 90-й церемонии, передает телеканал «МИР 24». Черные трюфели, королевские крабы и икра в тарталетках из съедобного золота — в меню все самое изысканное и дорогое. Будет и закуска с символикой церемонии. Например, «Оскары» из шоколада или копченого лосося. Вкус победы смогут оценить даже те, кто реальной статуэтки не получил.
Роскошные наряды рискуют разойтись по швам. К празднику уже закупили тонну морепродуктов, почти 150 килограммов мраморной говядины, полторы тысячи перепелиных яиц. Спиртное для банкета привезут из винодельни легендарного режиссера Френсиса Копполы. Всего разольют более 10 тысяч бокалов.
«Мы готовим для оскаровских вечеринок уже более 30 лет. Но до сих пор для меня это особое и волнительное мероприятие. Думаю, пока «Оскар» не устанет от меня, я не устану от «Оскара», — признался шеф-повар Вольфганг Пак. Продегустировать изысканные блюда смогут 1,5 тысячи гостей.
Однако завсегдатаю церемонии Харви Вайнштейну остается только облизываться. В халате и тапочках на бал не пускают. Сатирическую статую Вайнштейну установили недалеко от входа в театр, где пройдет вручение «Оскаров». Свое творение уличные художники назвали «Кушетка для кастинга». Напомним, что в прошлом году более 80 актрис обвинили продюсера в изнасиловании и сексуальных домогательствах. { Настройся на отпуск
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Церемония вручения кинонаград пройдет в ночь на 5 марта. На звание «Лучшего фильма на иностранном языке» претендует «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева.
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