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Приставы закрыли и опечатали здание кинотеатра «Заря»
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Приставы закрыли и опечатали здание кинотеатра «Заря» 

АиФ 2 марта 2018
Фото: АиФ
Как сообщалось ранее, суд запретил эксплуатацию здания из-за нарушений требований пожарной безопасности. Там запрещено проводить досуговые мероприятия.
«Но в этот же день арт-директором кинотеатра «Заря» в социальных сетях была размещена информация, что комплекс продолжит свою работу и в 18:30 состоится премьерный показ художественного фильма «Довлатов»», — говорится в сообщении управления ССП.
Вечером 1 марта в кинотеатр выехали приставы. Несмотря на запрет, на киносеанс продавались билеты, работали кафе и ресторан.
«Судебные приставы объяснили посетителям, что им необходимо покинуть комплекс «Заря», после чего кинозал, кассы кафе и ресторана, а также центральный вход в комплекс были опечатаны», — отметили приставы.
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