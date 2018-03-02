Приставы закрыли и опечатали здание кинотеатра «Заря»

Как сообщалось ранее, суд запретил эксплуатацию здания из-за нарушений требований пожарной безопасности. Там запрещено проводить досуговые мероприятия.

«Но в этот же день арт-директором кинотеатра «Заря» в социальных сетях была размещена информация, что комплекс продолжит свою работу и в 18:30 состоится премьерный показ художественного фильма «Довлатов»», — говорится в сообщении управления ССП.

Вечером 1 марта в кинотеатр выехали приставы. Несмотря на запрет, на киносеанс продавались билеты, работали кафе и ресторан.

«Судебные приставы объяснили посетителям, что им необходимо покинуть комплекс «Заря», после чего кинозал, кассы кафе и ресторана, а также центральный вход в комплекс были опечатаны», — отметили приставы.