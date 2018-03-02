Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд-ресторан

Фасфуд-ресторан на свежей пасте открыли владельцы компании "Мосигра".

Создатели и владельцы сети магазинов настольных игр запустили новый проект, на этот раз гастрономический. Фастфуд-ресторан специализируется на свежеприготовленной пасте. Первая фуд-точка открылась в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве. Ресторан назвали "Браво".

Авторы идеи подсчитали, что приготовление каждого заказа займет в среднем четыре минуты, а средний чек посетителя составит 339 рублей.

В планах создателей проекта расширение сети до 150 точек в течение ближайших пяти лет.