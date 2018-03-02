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Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд-ресторан
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Владельцы «Мосигры» открыли фастфуд-ресторан 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: depositphotos
Фасфуд-ресторан на свежей пасте открыли владельцы компании "Мосигра".
Создатели и владельцы сети магазинов настольных игр запустили новый проект, на этот раз гастрономический. Фастфуд-ресторан специализируется на свежеприготовленной пасте. Первая фуд-точка открылась в торговом центре "Золотой Вавилон" в Москве. Ресторан назвали "Браво".
Авторы идеи подсчитали, что приготовление каждого заказа займет в среднем четыре минуты, а средний чек посетителя составит 339 рублей.
В планах создателей проекта расширение сети до 150 точек в течение ближайших пяти лет.
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