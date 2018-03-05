Отставной судье «позолотили» руку за падение в ресторане

В Чувашии жительница Чебоксар Валентина Дымич сумела отсудить у одного из городских ресторанов почти полмиллиона рублей за свое падение — в феврале 2017 года в заведении справляли свадьбу знакомые Дымич и женщина во время гуляний споткнулась о ступеньку при входе в зал. Сумма присужденной потерпевшей компенсации является для республики рекордной. Для сравнения — в том же месяце, когда судья гуляла на свадьбе, Новочебоксарский суд обязал МВД выплатить по 20 тысяч рублей двум молодым людям, избитым участковым. Либо за прошедший год суды Чувашии внезапно стали дороже ценить здоровье местных жителей, либо на сумму присужденной выплаты повлиял тот факт, что еще недавно Валентина Дымич сама носила судейскую мантию, работая председателем судебного состава по гражданским делам в Верховном суде республики. Адвокатское сообщество Чувашии склоняется ко второй версии.

Уронили вашу честь

Представители ресторана, которому не посчастливилось «уронить» экс-судью, намерены оспаривать решение Московского районного суда Чебоксар, который обязал заведение выплатить Валентине Дымич 496 тысяч рублей: 3о тыс. компенсации материального ущерба, 300 тыс. рублей за моральный ущерб и еще около 166 тыс. рублей в качестве штрафа за отказ от удовлетворения требований истца в добровольном порядке. Отметим, что рестораторы добровольно предлагали «падшей» судье 100 тысяч рублей, но та сообщила, что даже если возьмет деньги, то своих претензий не снимет. Особых надежд на удачу при апелляции ответчики не питают, так как иск будут рассматривать в Верховном суде Чувашской республике, где Дымич проработала почти 20 лет.

Само падение произошло в конце февраля 2017 года во время празднования свадьбы внучки друзей отставной судьи. В судебных материалах не говорится, в каком состоянии находилась Дымич, однако отсутствие этой информации уже говорит не в пользу потерпевшей. Как пишет издание «Правда ПФО», сотрудники ресторана оказали гостье первую помощь и вызвали скорую. Врачи наложили женщине гипс на правую руку и диагностировали небольшое сотрясение мозга. Позже Валентина Дымич обосновала свои требования тем, что испытывала физические и моральные страдания, а также получила повышенную дозу радиации из-за шестикратной процедуры рентгеновского снимка.

«В Чувашии размер компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, был всегда ниже среднего, чем по стране. «Средний размер» компенсации при причинении тяжкого вреда здоровью составляет в диапазоне 50—90 тысяч рублей, при причинении вреда средней тяжести — не более 50 тысяч», — приводит «Правда ПФО» слова Игоря Михайлова , партнера юридической фирмы «Юрлайн».

Иск Дымич в декабре 2017 года рассмотрел молодой судья Московского районного суда Чебоксар Андриян Яковлев, который, возможно, даже без оглядки на своих старших коллег, знакомых с Дымич, решил удовлетворить требования бывшей судьи в полном объеме. В России же по сложившейся практике суды практически никогда не удовлетворяют более половины заявляемых требований.

Отдельно отмечается тот факт, что бывшая судья не должна была требовать компенсации материальных затрат на лечение, так как их ей по закону компенсирует государство — в полном объеме.