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Елена Летучая и Максим Виторган первыми оценили один из самых интригующих баров столицы
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Елена Летучая и Максим Виторган первыми оценили один из самых интригующих баров столицы 

Passion.ru 2 марта 2018
Фото: Passion.ru
В числе первых обновленное пространство легендарного бара оценили Максим Виторган, Елена Летучая, Дарья Малыгина, Резо Гигинеишвили, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин и Антон Лаврентьев. На вечеринке в честь открытия в переполненном баре гости не только смогли попрактиковаться в выживании в толпе любителей светских тусовок, но и стали участниками иммерсивных перфомансов, которые в течение года будут «доступны для всех, но не для каждого», как уверяют владельцы. На ближайшие два года они планируют превратить Campari Bar в любимое место встреч творческой элиты столицы, где гости смогут не только попробовать самые разные коктейли и оценить гастрономические сеты от обладателя трех звезд «Мишлен» Мирко Калдини, но и побывать на афтепати музыкального партнера Campari — фестиваля новой музыки SOUND UP. Особым сюрпризом для посетителей заведения станет созданная совместно с известным режиссером Юрием Квятковским SECRET ROOM — комната, в которой избранные гости будут участниками индивидуального театрального перфоманса. Пережить этот незабываемый экспириенс и попытаться разгадать загадку Secret Room может попробовать каждый, но когда именно двери секретной комнаты будут открыты, угадать заранее невозможно, а сами сценарии перфомансов и их режиссеры будут постоянно меняться. Фото: пресс-служба
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