Где провести 8 Марта: модные места Москвы

Сделать крутые фото в Instagram, познакомиться с интересными людьми, душевно посидеть с подругой и отведать кулинарных изысков (и чем больше, тем лучше!) — таким наполненным приятными и яркими впечатлениями должно быть долгожданное 8 Марта! А где и как это реализовать, расскажем в эксклюзивной ресторанной подборке от WMJ.ru

Главное правило бронирования столиков на праздничные дни — занимать места заранее, а лучше прямо сейчас! В это время заведения предлагают множество бонусов гостям и запускают интересные мероприятия, отчего посадка в день Х очень плотная. Хотя беспроигрышный вариант — прийти в ресторан на завтрак или в обед — и народу меньше, и фотографии для социальных сетей светлее и симпатичнее. Утро в Нью-Йорке

Проснуться 8 марта, надеть лучшее платье и, несмотря на крепкий мороз, отправиться гулять по улочкам большого города, взять свежий круассан и заглянуть в ювелирный магазин, чтобы влюбиться в изящное бриллиантовое украшение… Нет, это не то самое идеальное утро в Нью-Йорке из фильма «Завтрак у Тиффани», а праздник, который к Международному женскому дню устраивают в легендарном ресторане Saxon+Parole на Патриарших прудах.

Здесь обожают все, что связано с Манхэттеном, поэтому атмосферу 8 марта будут создавать гениальным музыкальным сопровождением знаменитого фильма, повсюду расставят цветы и, конечно, угостят легкими коктейлями с просекко и напитками на основе игристого.

И не забудут о главной девичьей мечте — сюрпризе с секретом. В ресторане каждой гостье подарят по таинственной бирюзовой коробочке, содержимое которой упорно не раскрывают. А может, там и спрятано женское счастье, которая так искала Холли Голайтли?.. Почти у моря…

Есть на модных улочках Патриарших прудов еще одно гастрономическое и вполне необычное пополнение — Mollusca. Это первое место в Москве, где ценят хорошее пиво — его тут более 200 наименований — и мидии, которых в меню красуется аж 27 вариаций: грибные, с блю-чизом, шафраном, даже яблочным сидром и многим чем еще!

«Пиво и мидии — новый конкурент любимого женского дуэта из стейка и красного вина», — подумали мы и заказали шоколадное пенное с мидиями в экстравагантном соусе из сгущенки и васаби. Да-да, именно так — сгущенка и васаби на деле превращаются в гармоничный мягкий и сливочный топпинг..

На 8 Марта сюда приходи посидеть с подругой. Во-первых, каждую девушку в этот день угостят тирамису и бокалом вишневого пива. Во-вторых, здесь же можно сделать эффектные фото (и не только для Instagram). Ведь интерьер выполнен по последнему писку дизайнерской моды. Повсюду латунь — главная составляющая интерьерных выставок 2017-2018 года, — мраморные столы, яркая мебель и фотогеничная абстрактная фреска на стене. А еще тут просто комфортно, уютно, очень миниатюрно, а на огонек сбегается приятная публика. При этом столики расположены близко-близко, а значит, лучший подарок к празднику — прекрасный принц — наверняка заметит тебя! Ужин в азиатском стиле

Женский день — праздник, олицетворяющей все изящное и красивое, а что может быть изящнее и красивее японской кухни? Так, 8 марта советуем уделить время тонкой культуре Востока и заглянуть в новое, соответствующее азиатской тематике заведение от ресторанной команды «С. И. Д. Р Групп» бар «Нэко».

Это маленькое светлое пространство с милыми деревянными стульями, воздушной, но объемной барной стойкой и панорамными окнами, выходящими на легендарный гастрономический уголок — Путиновский переулок. И чтобы не отставать от местных конкурентов, тут и свежайшим сашими накормят, и необычными японскими коктейлями с лотосом удивят.

Меню стройное, как и здешние гости, почти диетическое. Отвечает за него шеф-повар Павел Малецкий, которого вся Москва знает по проектам «Рыбка», а весь мир — по Novikov в Дубае и Seafood Room в Гонконге. Опыт у Павла богатый, поэтому он отлично понимает, что мудрить с азиатской кухней лучше не стоит. Предлагает вполне понятные блюда вроде сашими из гребешка (520 руб.) и сладкой аргентинской креветки (510 руб.). Но не исключает экспериментов — авторский и фирменный ролл «Нэко» (990 руб.) дополняет шестью видами индивидуальных соусов, начинкой из хамчи, лосося, тунца и покрывает шапкой из краба.

Скрасить такие блюда можно традиционным японским чаем (нам особенно приглянулся здешний матча) или необычными коктейлями от шеф-бармена Егора Степанова . Готовит он их легкими, ведь в Японии вообще не принято пить тяжелые алкогольные напитки. Например, коктейль «Икебана» (500 руб.), хоть и смешивается на водке, настоянной на корне лотоса, все же сопровождается большим количеством лемонграсса.

Однако есть здесь и 40-градусный рисовый дистиллят — авамори, и японские виски, которые так сильно ценят на родине, что, по признанию барменов, приезжие японцы просят сфотографироваться с ними. Отдых от городской суеты

Оказаться в большом коттедже на вечеринке 8 марта? Отличная идея! И для ее реализации совсем не обязательно выезжать за город. Просто бери подругу и вместе отправляйтесь в большой двухэтажный особняк, точнее в двухэтажный ресторан «Простые вещи New Vintage».

Заведение расположилось в большом здании, гордо стоящем отдельно от старинных построек на Тверской-Ямской. На первом этаже здесь встречает стильная барная зона с опоясывающей со всех сторон гигантской дизайнерской люстрой. Второй этаж — простор, которого так и ждешь от этого места, много пространства и уютных столиков. Но примечательнее кухня.

Нет, она не простая, на что вроде бы должно указывать название. Она проработана взглядом крутого бренд-шефа Алексея Айзена и поэтому состоит из блюд с несложными ингредиентами, но интересной подачей. Например, если голубцы — то из оленины, если кебаб — то с миндалем. А если уж захочется обыграть один ингредиент, то делает он это основательно, как в тыквенном пироге, который снабжает еще и тыквенным соусом, а потом и тыквенным мороженым.

8 Марта с Тимати Впрочем, если пришла сюда праздновать женский праздник «основательно», знай — барная карта сплошь поклонение игристому. Коктейли сделаны в основном на шампанском и других игристых винах. Этим место и уникально — предлагает лучший выбор любителям таких напитков.

Тимати знает о тайных желаниях девушек — стейки! Поэтому в подарок к 8 Марта спустя год после открытия Black Star Burger решил добавить к своему заведению приставку Prime и открыть соответствующее «премиальное» заведение, в котором фастфуд заменят более высококлассные мясные блюда. «Были люди, которые не могли себя переломить и стоять в очереди, поэтому мы подумали, что специально для них можно открыть заведение более высокого уровня», — говорит генеральный директор сети Юрий Левитас.

Да, ты все правильно поняла: теперь в заведение можно приходить не в кедах и джинсах, а на элегантных лодочках и в коктейльных платьях. Благо обстановка располагает. Black Star Burger Prime открылся на третьем этаже «Европейского», и главная его особенность — панорамные окна и современный дизайн. Здесь можно и у камина погреться, и забронировать столик у приятных мягких диванов. Но особая гордость меню — говядина вагю, которая привозится прямиком из Японии.

Это мясо высокой мраморности, отчего блюда из него получаются особенно сочными. В других ресторанах за стейки из говядины вагю могут брать до 7-8, а то и больше тысяч рублей. Но хитрый Тимати на пару с Левитасом договорились с поставщиками S.Meat и сократили стоимость стейков до рекордных 2500 рублей!

И, видимо, чтобы еще больше обрадовать прекрасных дам, 8 марта Тимати в своем новом ресторане запустит привлекательную акцию с розыгрышем квартиры! И на блюде сэкономишь, и от ипотеки наконец избавишься. Праздник в стиле «Голливуд»

Роскошная, светская и немного кинематографичная атмосфера ждет девушек 8 марта на уровне 31-го этажа в шпиле гостиницы «Украина», где почти секретно расположился Mercedes bar. С романтикой птичьего полета и дизайном заведения в стиле ретрошик отлично сочетается празднование женского дня, к которому шеф-бармен проекта Артем Аверин подготовил тематический напиток «Актриса» на основе травяного ликера, кальвадоса и натуральной фиалки! Коктейль будет полностью пронизан ее изящным вкусом за счет фиалкового мармелада, который, между прочим, делают сами бармены. Но это только начало вечера.

Праздник продолжит диджей-сет от Dj Mila Fresca, которая намекнет своими треками — вся Москва у твоих ног!