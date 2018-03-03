Сообразили на двоих: отзыв о ресторане «Фаренгейт»

Атмосфера

Вика: В «Фаренгейте» я была всего один раз, когда он только открывался — воспоминания остались довольно приятные. Этот ресторан считается самый демократичный и неформальный в Maison Dellos. В ДНК концепции: простая обстановка, дружелюбный средний чек, кухня и бар, связанные единой творческо-гастрономической идеей. Мне нравится, что здесь часто гастролируют действительно звездные бармены, а по выходным вместо бранча здесь drunch. Формат, когда платишь фиксированную сумму в 950 рублей, закручиваешь совесть до отметки минимум и без ограничений заказываешь Беллини за Беллини. Но сегодня только гречишный чай и максимум внимания новому шефу.

Оксана: Обезоруживающее очарование открытой кухни с продуманными мизансценами мгновенно вовлекает довериться происходящему в дружелюбном заведении под названием «Фагенгейт». Много дерева, улыбчивые лица. Этикетное правило о неуместности мобильного на столе выполняется по мановению волшебной палочки. Тут глаза в глаза, дружески, без дамской позитуры хочется говорить о делах, происходящих в ежедневнике и сердце.

Еда Вика: Начинаем с аперитивов. Ничего не могу с собой поделать, но это слово для меня символизирует Апероль Шприц на итальянской площади, а не шу с тартаром из говядины или креветку с манго и гуакамоле. Все это нововведения шефа: один из разделов меню посвящен небольшим закускам, разжигающим любопытство и аппетит. Лучше всего со своей задачей справляется гребешок и кольраби, блюдо легкомысленное и весьма сексуальное (аромат черного трюфеля, подача, все дела). Кстати о тактильном, закуски шеф рекомендует есть руками. Как там гласит одна из татуировок Анжелины Джоли ? Кажется, «Я знаю, ты прав»!

Едим дальше… И чем дальше, тем больше в новом меню чувствуется дух Азии. Татаки из тунца с битыми огурцами, угорь плюс киноа и баклажан в темпуре, добавленный к спарже с голландским соусом лайм. Описать все происходящее на тарелке можно описать одним словом — легкость!

Оксана: Аперитивы «Фаренгейта» — небольшие закуски в интересной подаче на дереве, приготовлены с намеком на сложный характер. Они заставляют вспомнить расхожую максиму про невозможность дважды произвести первое впечатление. Закуски чудесны и небанальны. Первый восторг закрепляется основным меню: теплый салат из киноа, пухлые котлетки из судака с пюре добротно и незатейливо вкусны. Шеф любит трюфель и это делает нас почти друзьями. Чай из гречи — безупречная рекомендация чайного сомелье, желающего создать для гостя незаурядную палитру вкусовых воспоминаний.

Сервис

Вика: Актеры знают, что играть комедию в разы труднее драмы, так и сделать сервис дружелюбным, сложнее, чем обслуживать «держа лицо». Мне нравится, когда официант оснащен эрудицией и возможностью поддержать непринужденную беседу, не переходя рамки. В «Фаренгейте» все было весьма приятно и красиво в смысле стандартов взаимодействия официант-гость.

Оксана: В демократичном «Фаренгейте» не хочется все усложнять, подавая определенные сигналы официанту положением приборов. Тут дружелюбно и легко. Хочется вернуться сюда после прогулки, легкомысленно и дружелюбно поддаться настроению не считать калории и доверчиво обсудить с официантом последние находки шефа.

Вердикт

Вика: Очень правильное, повседневное место, но скорее сюда придешь с гастро-ориентированными друзьями, чем с родителями или снобскими товарищами старшего возраста. За чем я точно хотела бы вернуться в самом скором времени, так это за медовиком, к которому обычно холодна, как «сердце твоей бывшей». Этот сладкий малыш подается с малиновым соусом и мороженым из черной смородины. Примерно с первого кусочка становится слегка все равно, сколько завтра придется сделать берпи. Наверное, это гипноз едой!

Оксана: Аперитивы «Фаренгейта» — тот самый эмоционально-эстетический якорь, который нужен каждому заведению. Приятное знакомство с ними напоминает о том, что качество гастрономического, ровно, как и любого другого удовольствия формируется тремя священными составляющими: предвкушением, вкушением и послевкусием. Дружественная атмосфера оставляет шлейф «место, где ждут и будут рады».