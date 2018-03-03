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Ассоциация гостиниц и ресторанов Ингушетии стала межрегиональной организацией
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Ассоциация гостиниц и ресторанов Ингушетии стала межрегиональной организацией 

ТАСС 3 марта 2018
МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Ассоциация гостиниц и ресторанов Республики Ингушетия стала межрегиональной организацией, после того как о желании сотрудничать с ней заявили рестораторы и отельеры из других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила в субботу ТАСС основатель и председатель ассоциации Ева Ужахова. По ее словам, в ассоциацию уже вступили рестораторы из Чечни.
"Ассоциация гостиниц и ресторанов существует с октября. Когда мы увидели отдачу и заинтересованность из других регионов СКФО, увидели, что рестораторы и отельеры нескольких регионов СКФО выразили желание сотрудничать, мы решили расшириться и стать северокавказской организацией. В ассоциацию вступили рестораторы Чеченской Республики, с нами также хотят сотрудничать коллеги из Ставропольского края", — рассказала Ужахова.
По ее словам, одним из основных критериев вхождения в ассоциацию является отсутствие в заведениях продажи алкогольных напитков.
Ужахова сообщила, что подала аккредитацию в региональный комитет по туризму, чтобы иметь возможность присваивать отелям звезды. «После рассмотрения нашей заявки ингушский комтуризма передаст наши документы Министерству по делам Северного Кавказа, а они, в свою очередь, дадут нам возможность присвоения звезд заведению», — рассказала она.
В скором времени сотрудники ассоциации планируют создать свою базу поставщиков продукции в рестораны и гостиницы Ингушетии. По мнению Ужаховой, работа ассоциации наладит консолидацию предпринимателей ресторанного и гостиничного бизнеса, улучшит сервис, что должно сделать регионы Северного Кавказа еще более привлекательными для туристов.
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