Ассоциация гостиниц и ресторанов Ингушетии стала межрегиональной организацией

МАГАС, 3 марта. / ТАСС /. Ассоциация гостиниц и ресторанов Республики Ингушетия стала межрегиональной организацией, после того как о желании сотрудничать с ней заявили рестораторы и отельеры из других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила в субботу ТАСС основатель и председатель ассоциации Ева Ужахова. По ее словам, в ассоциацию уже вступили рестораторы из Чечни.

"Ассоциация гостиниц и ресторанов существует с октября. Когда мы увидели отдачу и заинтересованность из других регионов СКФО, увидели, что рестораторы и отельеры нескольких регионов СКФО выразили желание сотрудничать, мы решили расшириться и стать северокавказской организацией. В ассоциацию вступили рестораторы Чеченской Республики, с нами также хотят сотрудничать коллеги из Ставропольского края", — рассказала Ужахова.

По ее словам, одним из основных критериев вхождения в ассоциацию является отсутствие в заведениях продажи алкогольных напитков.

Ужахова сообщила, что подала аккредитацию в региональный комитет по туризму, чтобы иметь возможность присваивать отелям звезды. «После рассмотрения нашей заявки ингушский комтуризма передаст наши документы Министерству по делам Северного Кавказа, а они, в свою очередь, дадут нам возможность присвоения звезд заведению», — рассказала она.

В скором времени сотрудники ассоциации планируют создать свою базу поставщиков продукции в рестораны и гостиницы Ингушетии. По мнению Ужаховой, работа ассоциации наладит консолидацию предпринимателей ресторанного и гостиничного бизнеса, улучшит сервис, что должно сделать регионы Северного Кавказа еще более привлекательными для туристов.