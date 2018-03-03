В Калининграде объявили о старте конкурса среди ресторанов на лучшее региональное меню

Об этом на форуме, посвященном развитию сферы регионального гостеприимства, сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак . По его словам, в Калининградской области широкий спектр местных кулинарных специалитетов — это и марципан, шпроты, балтийский угорь, кёнигсбергские клопсы, местные сыры и многое другое.

Конкурс призван популяризировать региональную кухню как среди туристов, так и среди жителей области. Итоги конкурса на лучшее региональное меню будут подведены 9 апреля.

Победитель кулинарного состязания получит специальный приз — размещение в Калининграде нескольких баннеров с рекламой и диплом.