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В Калининграде объявили о старте конкурса среди ресторанов на лучшее региональное меню
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В Калининграде объявили о старте конкурса среди ресторанов на лучшее региональное меню 

Вести Калининград 3 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Об этом на форуме, посвященном развитию сферы регионального гостеприимства, сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. По его словам, в Калининградской области широкий спектр местных кулинарных специалитетов — это и марципан, шпроты, балтийский угорь, кёнигсбергские клопсы, местные сыры и многое другое.
Конкурс призван популяризировать региональную кухню как среди туристов, так и среди жителей области. Итоги конкурса на лучшее региональное меню будут подведены 9 апреля.
Победитель кулинарного состязания получит специальный приз — размещение в Калининграде нескольких баннеров с рекламой и диплом.
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