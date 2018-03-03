Самые безумные рестораны мира

Странные заведения, в которых можно пообедать среди могил и получить салфеткой в лицо.

Ресторан «New Lucky» в индийском городе Ахмадабад построен на старом мусульманском кладбище. В прямом смысле. Столы в ресторане расставлены между могилами. По словам владельца, посетителей такое соседство не смущает, а бизнес процветает.

Кофейня «The Vault» в американском городе Вэлли Сити (штат Северная Дакота) работает по принципу самообслуживания и без какого-либо контроля. Посетители сами выбирают блюдо, напиток и расплачиваются. Принцип работы кофейни рассчитан на честность клиентов. Интересно, насколько такой подход оправдывает себя.

Американская сеть кафе «Dick's Last Resort» поражает неподготовленных гостей странными интерьерами и хамоватым персоналом. Если посетитель просит салфетки, то официант должен швырнуть ими в гостя. Очень странная концепция тем не менее пользуется успехом: сеть успешно развивается и насчитывает уже 18 заведений.

Ресторан Heart Attack Grill в Лас-Вегасе считается самым вредным в мире. Абсолютный хит меню — бургер Quadruple Bypass Burger, которые весит 900 грамм и содержит 8000 килокалорий. Тому, кто закажет такой бурер разрешают покататься в инвалидном кресле. Звучит неприятно, но посетителям нравится.

Ресторан El Bulli в испанском городе Росас работает только полгода и попасть в него очень сложно. После закрытия за один день бронируются все места на весь следующий сезон. Учитывая, что Restaurant Magazine пять раз признал заведение лучшим рестораном мира, "конкурс на место" при бронировании примерно 250 человек. Несмотря на такой ажиотаж и недешевые блюда сам ресторан убыточен.