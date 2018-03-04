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Елена Летучая, Максим Виторган и T-Killah на открытии Campari Bar
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Елена Летучая, Максим Виторган и T-Killah на открытии Campari Bar 

Peopletalk 4 марта 2018
Фото: Peopletalk
Кто: Максим Виторган, Елена Летучая, Дарья Малыгина, Резо Гигинеишвили, T-Killah, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин и многие другие.
Что: Открытие Campari Bar.
Где: Гостиница «Пекин», Москва.
Когда: 02.02.2018.
Люди говорят: В Москве на крыше гостиницы «Пекин» открылся Campari Bar. Гости вечера смогли не только первыми побывать в новом баре, но и в Secret room, созданной совместно с режиссером Юрием Квятковским комнате индивидуального театрального перфоманса. За музыку в этот вечер отвечали Дарья Малыгина и Кирилл Иванов.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elena-letuchaya-maksim-vitorgan-i-t-killah-na-otkrytii-campari-bar/
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