Открылся бар со сложными коктейлями и японской кухней

В центре Москвы открылся элегантный вечерний бар "Нэко" со сложными коктейлями и японской кухней, сообщают наши коллеги из Restoclub. Учредители "Нэко" — ресторанный холдинг "С. И. Д. Р. Групп" ("Кот Шредингера", "Гримм", "Синематограф").

Новое заведение удачно расположилось в самом центре города, но в то же время чуть в стороне от шумного Бульварного кольца. Помещение бара имеет панорамное остекление, благодаря чему кажется просторным, несмотря на небольшие габариты и сложную геометрию. Дизайном "Нэко" занималась Екатерина Корчинова ("Кот Шредингера", "Синематограф"): интерьер получился благородно-минималистичным, а доминантой пространства, как и подобает бару, стала большая стойка.

Кухней бара руководит Павел Малецкий, который работал не только в Москве ("Рыбка"), но и в Азии (Novikov в Дубае, Seafood Room в Гонконге). Он составил лаконичное меню, значительная часть которого представляет собой raw bar: кроме ожидаемых суши и сашими, есть не менее популярные тартары и севиче.

Сашими и суши готовят в том числе из лосося (550/140 руб.), тунца (650/210 руб.), хамачи (690/220 руб.), гребешка (520/150 руб.) и сладкой креветки (510/130 руб.). Тартаров два: из лосося с юдзу (580 руб.) и из все той же аргентинской сладкой креветки с авокадо и трюфельным соусом (690 руб.). В севиче — ассорти: хамачи, тунец, лосось, сладкая креветка и гребешок под кисло-сладким соусом с кинзой (760 руб.).

Еще в меню есть татаки из лосося (780 руб.) и хамачи (890 руб.), а также большой выбор роллов, в том числе фирменные — "Нэко" с несколькими видами рыбы и "Мрамор" с говядиной вагю (оба — по 990 руб.). Горячих блюд немного: можно подкрепиться удоном или жареным рисом с разными наполнителями (180-540 руб.), тигровыми креветками в васаби (590 руб.) или палтусом с тофу в соусе терияки (650 руб.).

Шеф-бармен Егор Степанов (Timeout Bar, "Кот Шредингера", "Гримм", "Синематограф") придумал для заведения двенадцать коктейлей на основе традиционных японских напитков с колоритными дрессингами. Среди ингредиентов встречаются и совсем неожиданные: например, "Самурай" — это остро-соленый напиток на основе бульона мисо с добавлением сетю, чеснока и петрушки (450 руб.). В барной карте есть собственно сетю, а кроме того — еще более крепкий дистиллят под названием авамори, редкие сорта японского виски и даже игристое саке.

Адрес: Москва, пер. Б. Путинковский, 5.