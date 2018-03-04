Школьные обеды: как узнать, что ест ребенок в столовой

Разнообразное питание необходимо для нормального развития ребенка. Поэтому в московских школах есть возможность выбора из двух видов меню. Как и прежде, по желанию родителей наименее полезные продукты — полуфабрикаты и мясные консервы — в столовых не подают, зато каждый день в рационе есть свежие овощи и фрукты. Дополнительно в буфетах можно купить различные лакомства, выпечку и полезные снеки.

Современные технологии на страже здорового питания

Узнать, как часто ребенок перекусывает, и помочь ему питаться правильно родители московских школьников могут онлайн с помощью информационной системы «Проход и питание». Она агрегирует данные о безналичных платежах с помощью карт, браслетов и других идентификаторов «Москвенок», позволяет пополнять баланс и устанавливать лимит трат. Также родители могут ставить запрет на приобретение в столовых различных видов продукции. Чаще всего под запрет попадают соленые хлебные палочки и мини-крендели.

К системе «Проход и питание» подключено более 90 процентов школ Москвы, а карты, браслеты и другие устройства есть у 935 тысяч учеников.

Проект «Проход и питание» действует в школах столицы с 2012 года и позволяет отслеживать, когда ребенок приходит в школу и уходит из нее. Чтобы подключиться к системе, одному из родителей или законному представителю школьника нужно заполнить заявление и отдать его классному руководителю. После подключения к системе получить всю необходимую информацию можно будет на странице «Посещение и питание» портала mos.ru , с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» и push-уведомлений, а также по электронной почте. Кроме того, на странице «Посещение и питание» портала mos.ru можно следить за получением горячего питания и покупками в буфете.

О том, как узнать о посещении школы ребенком и его питании, а также предоставить доступ к проекту другим членам семьи, читайте в инструкции mos.ru.

Соблюдение норм

Готовят еду для юных москвичей в основном непосредственно в пищеблоках школ. Для учреждений с буфетами-раздаточными, где пищеблока нет, обеды готовят на комбинатах питания и развозят в специальных изотермических емкостях, поддерживающих температуру блюд. Качество продуктов контролируют технические регламенты и санитарные правила (СанПиН 2.4.5.2409-08). Нормативные документы обязывают производителей обеспечивать безопасность продуктов, следить за их составом и пищевой ценностью, а также хранить и транспортировать готовые блюда и сырье так, чтобы это не влияло на их качество. Санитарные правила и нормы распространяются и непосредственно на организацию школьного питания. СанПиН содержат не только требования к помещениям и техническому оснащению столовых, но и требования к разработке меню.

Существует несколько ступеней контроля организации школьного питания. За соблюдением санитарных правил и норм следит Роспотребнадзор , который вправе выписывать предписания об устранении недочетов и штрафовать нарушителей. Ответственность за качество блюд и организацию их продажи несет директор образовательной организации.

Кроме того, в школах работают профильные комиссии по питанию при управляющих советах, в состав которых входят родители. Обычно информацию об этих советах можно узнать на сайте школы.

Члены комиссии могут проверять качество продуктов, размер порций, а также соответствие приготовленных блюд технологическим картам.

Кроме того, при городском экспертно-консультативном совете родительской общественности при Департаменте образования работает комиссия по контролю за организацией и качеством питания.

Герои мультфильмов и венские вафли

Некоторые образовательные организации принимают участие в проекте «Мой школьный ресторан». Сегодня в рестораны превратились столовые и буфеты более чем 50 столичных школ. Их интерьеры украшают изображения героев популярных мультфильмов, морские пейзажи, а также картины с достопримечательностями Москвы, других российских городов и столиц мира.

Наряду с привычными блюдами из школьного меню, в школьных ресторанах подают тематические блюда. Например, супы «Бразильский» и минестроне, запеченный шашлычок из курицы, фахитос, салат цезарь с соусом, салат «Амигос» с сырными чипсами собственного приготовления, лимонный и апельсиновый мохито и многие другие блюда. Все они, как и в обычных столовых, готовятся из продуктов, разрешенных для детского питания.