Как настроить меню «Пуск» в Windows 10

В десятой версии Windows классические функции меню «Пуск» так поменялись, что понять их сразу просто невозможно. Мы поможем разобраться с новым дизайном и настроить меню так, как вы хотите.

Настраиваем плитки и кнопки в меню «Пуск» Чтобы отрегулировать размер и формат плитки, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите раздел «Изменить размер».

Вы можете выбрать позицию и расположение для отдельных групп плитки, чтобы указать, какие приложения должны появиться в левой части меню «Пуск». Для этого перейдите в настройки Windows и откройте раздел Персонализация — Меню «Пуск».

Все функции, кроме полноэкранного режима, включены по умолчанию, чтобы меню «Пуск» было похоже на известный смарт-экран Windows 8.

Вы можете изменить размер меню, просто зацепив его мышкой и растянув до нужной величины. В пункте «Цвета» доступны разные расцветки для фона и плиток меню «Пуск». Добавляем пользовательские плитки в меню «Пуск» Естественно, вы можете добавить в меню «Пуск» свои собственные плитки. В пункте «Все приложения» находится алфавитный перечень всех программ, которые можно использовать для этой цели.

Например, если вы хотите видеть последние спортивные новости, просто перетащите спортивное приложение в нужное место с помощью функции «Drag&Drop».

Чтобы удалить плитку в Windows 10, кликните на нее правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».

Чтобы включить в меню «Пуск» еще больше приложений, отдельные диски или корзину, добавьте их с помощью контекстного меню (открывается правой кнопкой мыши), выбрав пункт «Pin to start». Читайте также: Как проверить монитор на битые пиксели и оживить мертвые точки

Восстановление системы: лучший набор инструментов для Windows

Нет звука в Windows 10 — что делать? Фото: Windows