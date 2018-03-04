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Как настроить меню «Пуск» в Windows 10
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Как настроить меню «Пуск» в Windows 10 

Chip.ru 4 марта 2018
Фото: Chip.ru
В десятой версии Windows классические функции меню «Пуск» так поменялись, что понять их сразу просто невозможно. Мы поможем разобраться с новым дизайном и настроить меню так, как вы хотите.
Настраиваем плитки и кнопки в меню «Пуск» Чтобы отрегулировать размер и формат плитки, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите раздел «Изменить размер».
Вы можете выбрать позицию и расположение для отдельных групп плитки, чтобы указать, какие приложения должны появиться в левой части меню «Пуск». Для этого перейдите в настройки Windows и откройте раздел Персонализация — Меню «Пуск».
Все функции, кроме полноэкранного режима, включены по умолчанию, чтобы меню «Пуск» было похоже на известный смарт-экран Windows 8.
Вы можете изменить размер меню, просто зацепив его мышкой и растянув до нужной величины. В пункте «Цвета» доступны разные расцветки для фона и плиток меню «Пуск». Добавляем пользовательские плитки в меню «Пуск» Естественно, вы можете добавить в меню «Пуск» свои собственные плитки. В пункте «Все приложения» находится алфавитный перечень всех программ, которые можно использовать для этой цели.
Например, если вы хотите видеть последние спортивные новости, просто перетащите спортивное приложение в нужное место с помощью функции «Drag&Drop».
Чтобы удалить плитку в Windows 10, кликните на нее правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».
Чтобы включить в меню «Пуск» еще больше приложений, отдельные диски или корзину, добавьте их с помощью контекстного меню (открывается правой кнопкой мыши), выбрав пункт «Pin to start». Читайте также: Как проверить монитор на битые пиксели и оживить мертвые точки
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