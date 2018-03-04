На связи Kaliningrad Street Food: Об участии в Масленице Ярославля, локальных кухнях и выборе лучшего проекта страны

Пока вы готовите животики к новому фестивалю, почитайте, что предлагали на прошлогоднем Fish Food Festival — ведь очередной уже не за горами!