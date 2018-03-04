Ещё
Фреш-бары стали самым быстрорастущим форматом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фреш-бары стали самым быстрорастущим форматом 

Собака 4 марта 2018
Фото: Собака
Количество фреш-баров в 15 российских городах-миллиониках выросло за год на 48%. Это самый большой прирост среди всех форматов общепита, следует из исследования геосервиса 2ГИС. ​
На февраль 2018 года в этих городах насчитывалось 2084 фреш-бара, в которых акцент сделан на свежевыжатые соки и безалкогольные коктейли.
Спрос на фреш-бары в России растет в первую очередь на фоне популяризации здорового образа жизни, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Значение имеет также тренд на популяризацию малого бизнеса среди молодых предпринимателей.
Другим фактором в пользу фреш-баров является небольшой объем вложений за счет маленьких площадей, простого оборудования и достаточно низких расходов на овощи и фрукты. Открыть полноценную точку питания обойдется минимум в 2 миллиона рублей, тогда как открытие точки с соками и смузи в торговом центре не превысит 500 тысяч рублей.
Стабильный рост в городах-миллионниках показывают и кофейни. Их число увеличилось за год на 25% до 4,2 тысячи заведений.
Собака: последние новости
Ресторан итальянской кухни Lombardia обновил меню Лучшие роли Олега Табакова в кино, театре и жизни Режиссер «Горько» снимет фильм-вариацию «Приключений Электроника» с рейтингом 18+
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение