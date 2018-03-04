Фреш-бары стали самым быстрорастущим форматом

Количество фреш-баров в 15 российских городах-миллиониках выросло за год на 48%. Это самый большой прирост среди всех форматов общепита, следует из исследования геосервиса 2ГИС. ​

На февраль 2018 года в этих городах насчитывалось 2084 фреш-бара, в которых акцент сделан на свежевыжатые соки и безалкогольные коктейли.

Спрос на фреш-бары в России растет в первую очередь на фоне популяризации здорового образа жизни, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров . Значение имеет также тренд на популяризацию малого бизнеса среди молодых предпринимателей.

Другим фактором в пользу фреш-баров является небольшой объем вложений за счет маленьких площадей, простого оборудования и достаточно низких расходов на овощи и фрукты. Открыть полноценную точку питания обойдется минимум в 2 миллиона рублей, тогда как открытие точки с соками и смузи в торговом центре не превысит 500 тысяч рублей.

Стабильный рост в городах-миллионниках показывают и кофейни. Их число увеличилось за год на 25% до 4,2 тысячи заведений.