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В железнодорожном соединении ЦВО прошел День татарской кухни
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В железнодорожном соединении ЦВО прошел День татарской кухни 

ТК «Звезда» 4 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Для железнодорожников такие мероприятия стали доброй традицией, позволяющей военнослужащим из Татарстана вспомнить о доме, а всем остальным познакомиться с культурой республики.
В железнодорожном соединении ЦВО прошел День татарской кухни. Для железнодорожников такие мероприятия стали доброй традицией, позволяющей военнослужащим из Татарстана вспомнить о доме, а всем остальным познакомиться с культурой республики.
В праздничное меню были включены разнообразные блюда. На первое супы на выбор –кастыбыш и токмач, на второе — картофель и азу по-татарски, плов по-казански и люля-кебаб из говядины, а в качестве десерта — выпечка.
Силами личного состава и гражданского персонала был воссоздан национальный колорит. Перед военнослужащими выступил музыкант-аккордеонист, представив живое исполнение традиционных татарских мелодий.
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