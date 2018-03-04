В железнодорожном соединении ЦВО прошел День татарской кухни

Для железнодорожников такие мероприятия стали доброй традицией, позволяющей военнослужащим из Татарстана вспомнить о доме, а всем остальным познакомиться с культурой республики.

В железнодорожном соединении ЦВО прошел День татарской кухни. Для железнодорожников такие мероприятия стали доброй традицией, позволяющей военнослужащим из Татарстана вспомнить о доме, а всем остальным познакомиться с культурой республики.

В праздничное меню были включены разнообразные блюда. На первое супы на выбор –кастыбыш и токмач, на второе — картофель и азу по-татарски, плов по-казански и люля-кебаб из говядины, а в качестве десерта — выпечка.

Силами личного состава и гражданского персонала был воссоздан национальный колорит. Перед военнослужащими выступил музыкант-аккордеонист, представив живое исполнение традиционных татарских мелодий.