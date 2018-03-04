Для чего нужен ресторанный критик

Всего лишь лет тридцать назад никаких ресторанных критиков как профессионального сообщества у нас еще не было.

Ресторанов было не так много, большинство населения навещало их не так часто, писать о них отзывы было некому и незачем. Не то теперь. Самых разных заведений сейчас тысячи, визит в ресторан или кафе для многих уже не редкий праздник по случаю дня рождения. Повидаться с друзьями, поговорить с деловыми партнерами, да и просто пообедать быстро и недорого — это норма. Зато появилась проблема выбора места, и дельный совет здесь очень кстати.

Совершенно неожиданно выяснилось, что советчиков тьма. От знатоков, меланхолично рассуждающих о тонкостях высокой кухни, до трепетных барышень, бойко сообщающих во всех социальных сетях одновременно о замечательных заведениях, где они с подружками вот прямо в эту секунду находятся. Теперь хорошо бы понимать, каким рекомендациям можно довериться.

Не будем забывать, что в этой сфере слово «критика» вовсе не обязательно предполагает исключительно негативные оценки. Нам нужна реальная картина, со всеми плюсами и минусами. Но тотальная комплиментарность многих отзывов, плавно переходящая в откровенную рекламу, раздражает все чаще.

И что же делать? Внимательно читать, что и как эти люди пишут. Могут ли они объяснить, что им не понравилось в тарелке или бокале и почему. И что понравилось, и тоже почему. Потому что банальная констатация типа «вкусно» или «никуда не годится» ничего не проясняет.

Если уж совсем откровенно, то личные вкусы любого ресторанного критика, профессионала или любителя, никого не интересуют. Хотелось бы понять, будет ли нам комфортно и вкусно в этом заведении. После чего придется сходить пару раз в те места, отзывы о которых вам показались объективными. Если ваши впечатления в целом совпали с оценками критика — отлично! Теперь вы знаете, кому из них можно доверять.