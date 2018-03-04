Ещё
Для чего нужен ресторанный критик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для чего нужен ресторанный критик 

Вечерняя Москва 4 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Всего лишь лет тридцать назад никаких ресторанных критиков как профессионального сообщества у нас еще не было.
Ресторанов было не так много, большинство населения навещало их не так часто, писать о них отзывы было некому и незачем. Не то теперь. Самых разных заведений сейчас тысячи, визит в ресторан или кафе для многих уже не редкий праздник по случаю дня рождения. Повидаться с друзьями, поговорить с деловыми партнерами, да и просто пообедать быстро и недорого — это норма. Зато появилась проблема выбора места, и дельный совет здесь очень кстати.
Совершенно неожиданно выяснилось, что советчиков тьма. От знатоков, меланхолично рассуждающих о тонкостях высокой кухни, до трепетных барышень, бойко сообщающих во всех социальных сетях одновременно о замечательных заведениях, где они с подружками вот прямо в эту секунду находятся. Теперь хорошо бы понимать, каким рекомендациям можно довериться.
Не будем забывать, что в этой сфере слово «критика» вовсе не обязательно предполагает исключительно негативные оценки. Нам нужна реальная картина, со всеми плюсами и минусами. Но тотальная комплиментарность многих отзывов, плавно переходящая в откровенную рекламу, раздражает все чаще.
И что же делать? Внимательно читать, что и как эти люди пишут. Могут ли они объяснить, что им не понравилось в тарелке или бокале и почему. И что понравилось, и тоже почему. Потому что банальная констатация типа «вкусно» или «никуда не годится» ничего не проясняет.
Если уж совсем откровенно, то личные вкусы любого ресторанного критика, профессионала или любителя, никого не интересуют. Хотелось бы понять, будет ли нам комфортно и вкусно в этом заведении. После чего придется сходить пару раз в те места, отзывы о которых вам показались объективными. Если ваши впечатления в целом совпали с оценками критика — отлично! Теперь вы знаете, кому из них можно доверять.
Вечерняя Москва: последние новости
Карамельные яблоки и букеты из фруктов: что ожидает посетителей фестиваля «Мос/Еда!» Лучшие шеф-повара столицы представят сотни блюд из круп Горожане попробуют более 100 видов блюд и напитков на фестивале «Мос/Еда!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение