На «Фестивале Хлеба» в Ханты-Мансийске угощают выпечкой и дарят подарки

В окружном центре проходит Марафон бонусов от «Фестиваля Хлеба» с 1 по 25 марта. Интернет-розыгрыши в социальных сетях, акции, гарантированные призы от производителей хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, рестораторов, кинотеатров, спортивных и развлекательных центров.

Каждый день на страничке в социальной сети vk.com/2digma_app размещается объявление о новом розыгрыше, а участникам нужно всего лишь не скупиться на «лайки» и репосты, и верить, что 25 марта 2018 года именно вы станете обладателем приза.

В числе призов авторские кондитерские изделия, бесплатные билеты в кино, посещение процедур в салонах красоты, брендовых часов и многое другое. Следите за лентой новостей и ловите удачу за хвост.

В марте Ханты-Мансийск угощает всех свежей выпечкой! «Фестиваль Хлеба» — это день открытых дверей во всех пекарнях города, мастер-классы от шеф-поваров ресторанов и кондитерских, обмен лучшими рецептами и дегустации домашней выпечки, мастерские по лепке из соленого теста и украшению пряников. Главные события состоятся 18 марта на 25 площадках города.