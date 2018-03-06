Здорово и празднично: куда сходить на ужин 8 марта

Нарушать режим питания в праздники — не обязательное условие. Рассказываем, где можно поужинать красиво, вкусно и правильно в этот праздник.

Ужином из пяти блюд порадует нас шеф-повар ресторана Quadrum Элиас Каскли. Его кулинарные эксперименты с камчатскими эскалопами, манго, крабом и черной икрой не оставят вас равнодушными, а ваш желудок — разочарованным.

Такой вариант ужина станет прекрасным вариантом для свидания, во время которого специально для вас будет играть джаз-бенд, а великолепный вид на Красную Площадь настроит на романтический лад.

Цена ужина на человека: 4 900 руб.