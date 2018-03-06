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Здорово и празднично: куда сходить на ужин 8 марта
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Здорово и празднично: куда сходить на ужин 8 марта 

BeautyHack.ru 6 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Нарушать режим питания в праздники — не обязательное условие. Рассказываем, где можно поужинать красиво, вкусно и правильно в этот праздник.
Ужином из пяти блюд порадует нас шеф-повар ресторана Quadrum Элиас Каскли. Его кулинарные эксперименты с камчатскими эскалопами, манго, крабом и черной икрой не оставят вас равнодушными, а ваш желудок — разочарованным.
Такой вариант ужина станет прекрасным вариантом для свидания, во время которого специально для вас будет играть джаз-бенд, а великолепный вид на Красную Площадь настроит на романтический лад.
Цена ужина на человека: 4 900 руб.
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