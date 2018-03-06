Можно ли делить вино на мужское и женское?

Сомелье ресторана Le restaurant Иван Лучников:

— Я бы не стал разделять вина на женские и мужские, но тем не менее есть некоторые наблюдения, приобретенные с годами: женщинам нравятся более ароматные и менее кислотные вина, а мужчинам более насыщенные и мощные. К этим наблюдениям не стоит относится как к правилам, они скорее выявляют начинающих винолюбов. Впоследствии вкус как мужчин, так и женщин формируется и становится более изысканным и изощрённым.

Шеф-сомелье ресторана «Турандот» Алексей Ливиринов:

— Деление вина на «женское» и «мужское» я считаю неправильным. Так можно сказать, что мужчина предпочёл бы сочный стейк прожарки medium-rare, в то время как девушка выбрала бы рыбу с овощным салатом. Но мы же понимаем, что такое деление очень условно. Так и с вином: кто-то предпочитает мягкие и свежие, а кто-то — более насыщенные и терпкие вина. Их нельзя делить на мужские и женские, ведь на выбор вина влияет множество факторов: настроение, повод, время суток, погода за окном, но самое главное — еда. В этом вопросе нужно прислушиваться к сомелье, но выбор стоит делать сердцем. В конце концов вино создано для удовольствия, наслаждайтесь им в правильной компании.

Людмила Иванова, сомелье кафе «Мечтатели»:

— Если есть вкус и понимание вина, то как правило человек знает свои сортовые и страновые предпочтения. И здесь нет гендерной разницы. Возможно, чуть чаще мужчины выбирают более мощные, плотные и яркие, хотя многие женщины тоже любят такие вина. Возможно, чуть чаще дамы предпочитают игристое. Но если человек увлечён вином и любит его, то тут нет разницы какого он пола и сколько ему лет.