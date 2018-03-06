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Вы настоящий гурман, если знаете родину этих блюд
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Вы настоящий гурман, если знаете родину этих блюд 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: depositphotos.com
В национальной кухне каждой страны есть блюдо, по которому ее можно с легкостью узнать. Например, пицца ассоциируется исключительно с Италией, а хороший шницель мы обязательно попробуем в Австрии.
Но есть еще множество блюд, происхождение которых не так очевидно. Сможете ли вы, например, сходу назвать родину хачапури или брынзовых галушек? А знаете ли, что существует блюдо под названием "пирог-поплавок"?
Давайте проверим, насколько хороши ваши познания в кулинарии. Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте себя.
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