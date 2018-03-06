Вы настоящий гурман, если знаете родину этих блюд

В национальной кухне каждой страны есть блюдо, по которому ее можно с легкостью узнать. Например, пицца ассоциируется исключительно с Италией, а хороший шницель мы обязательно попробуем в Австрии.

Но есть еще множество блюд, происхождение которых не так очевидно. Сможете ли вы, например, сходу назвать родину хачапури или брынзовых галушек? А знаете ли, что существует блюдо под названием "пирог-поплавок"?

Давайте проверим, насколько хороши ваши познания в кулинарии. Ответьте на вопросы нашего теста и проверьте себя.