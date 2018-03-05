Куда пойти на длинных выходных? 3 причины выбрать гастрономический бар «МАО»

Стремительно и быстро приближается 8 марта, а вместе с ним — очень длинные выходные, которые, без сомнения, нужно провести с пользой. И для этого необязательно ехать в горы или лететь за рубеж, насладиться атмосферой полного релакса можно и в Ростове — в гастрономическом баре «МАО». Рассказываем три причины выбрать именно это заведение для вашего отдыха.

№1 — Уютная атмосфера

Гастрономический бар «МАО» находится в самом центре Ростова, но уютные гостевые зоны заведения позволяют полностью отвлечься от городской суеты. В МАО два зала, а также несколько полностью автономных закрывающихся кабинок, приятная музыка, приглушённый свет и lounge-атмосфера. MАО под одной крышей сочетает ресторан, кальянную и лаунж-кафе. Концепция заведения — это симбиоз восточных традиций и современного европейского стиля в дизайне. Гостям здесь предлагают блюда смешанной кухни, большую барную карту, чайное меню, а также выбор паровых коктейлей.

№2 — Авторская кухня

Кухня MAO смешанная — меню включает популярные блюда европейской, итальянской и средиземноморской кухни: салаты с грибами, мясом, птицей и креветками, основные блюда из рыбы и морепродуктов, говядины и свинины, а также пасты и сэндвичи. Главные правила шеф-повара заведения — готовить большие порции, использовать только свежие и натуральные фермерские ингредиенты.

№3 — Чайная и барная карты

Мода на чай давно захлестнула Роcтов. Особый интерес вызывает китайский чай, в МАО даже проводят китайские чайные церемонии. А вот в Китае чаепитие — это отдельный прием пищи. В гастрономическом баре МАО знают о чае если не все, то почти все. Чайная карта в МАО составлена как для гурманов, так и для тех, кто только начинает своё знакомство с миром этого популярного, вкусного и удивительно полезного напитка.

Таким образом, МАО — это небольшой и уютный гастрономический бар в центре Ростова, который перенесёт вас одновременно и в центр Европы, и в древние восточные города с их вековыми традициями. Внимание к гостям, доброжелательность, гостеприимство и домашняя атмосфера ничуть не менее важны, чем высокий уровень сервиса, качественные продукты и дружелюбный персонал MAO.

МАО находится на ул. Социалистической, 74. Телефон: (863) 28-221-38 Добро пожаловать!