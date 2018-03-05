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Более 10 фермеров из Московского региона привезут сыры и другие молочные продукты на фестиваль «Мос/Еда!»
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Более 10 фермеров из Московского региона привезут сыры и другие молочные продукты на фестиваль «Мос/Еда!» 

Агентство «Москва» 5 марта 2018
Посетителям фестиваля «Мос/Еда!» будут представлены сыры и другие молочные продукты, изготовленные 11 фермерами из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».
«Москву и Подмосковье на фестивале представят 11 фермерских хозяйств, производящих сыры и другие молочные продукты: они порадуют посетителей авторскими версиями горгонзолы и бурраты, сырами с разнообразными специями, и, конечно, самыми популярными среди москвичей полутвердыми сырами», — говорится в сообщении.
В оргкомитете напомнили, что помимо московских и подмосковных фермеров в фестивале «Мос/Еда!» примут участие производители продуктов питания из 25 российских регионов. В общей сложности они привезут на фестиваль 4,5 млн кг рыбы, мясных деликатесов, молочных продуктов, овощей, фруктов и сладостей.
Фестиваль «Мос/Еда!» пройдет в столице 17-18 марта 2018 г.
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