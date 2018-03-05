Ещё
Этичное «мясо из пробирки» начнут поставлять в рестораны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Этичное «мясо из пробирки» начнут поставлять в рестораны 

Вести.Ru 5 марта 2018
Фото: Нож
Представитель американской компании Just Джон Тетрик, которая занимается выращиванием этичного мяса из стволовых клеток животных, говорит, что этот инновационный продукт может появиться в ресторанах США и стран Азии уже в 2018 году. Новый вид мяса будет стерильным и безвредным для экологии, сообщает CNN.
Процесс лабораторного выращивания мяса из стволовых клеток животных занимает девять недель.
Первый гамбургер, сделанный таким образом, был произведен в 2013 году сотрудниками голладнского стартапа Mosa Meats. Cебестоимость сэндвича составила фантастическую сумму — 330 тысяч долларов. Впрочем, эксперты предрекают скорое подешевение инновационного продукта. По их словам, скоро он будет стоить 11 долларов.
Плюсов у такого мяса много — оно не содержит переносчиков заболеваний, а также экологически чисто. Согласно данным ООН, на домашний скот приходится 18 процентов от мировых парниковых газов — больше, чем от всего транспорта.
Известно, что Билл Гейтс и Ричард Брэнсон инвестировали в производство «пробирочного» мяса 17 миллионов долларов.
Некоторые эксперты говорят, что разработка санитарных норм для поставок «чистого» мяса займет время, поэтому реальные сроки его поставки в рестораны — от одного до трех лет.
Вести.Ru: последние новости
В бельгийском баре поставили сигнализации на пивные бокалы Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение