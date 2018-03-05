Лена Летучая попала в легенду

На эксклюзивной вечеринке, полной интриги и соблазна, гости стали участниками иммерсивных перфомансов, которые в течение года станут доступны для всех, но не для каждого. По мнению организаторов, в ближайшие два года бар, где в волнительной атмосфере знаменитого бренда можно попробовать не только классические коктейли, но и современные твисты с неожиданными сочетаниями, превратится в любимое место встреч творческой элиты Москвы.

Помимо наслаждения невероятным вкусом уникальных гастрономических сетов от обладателя трех звезд «Мишлен» Мирко Калдини и посещения грандиозных афтепати от известного фестиваля новой музыки, у посетителей заведения есть возможность поучаствовать в индивидуальном театральном перфомансе SECRET ROOM, созданном режиссером Юрием Квятковским

Попав в эту «тайную комнату», гости переживут незабываемые ощущения и попытаются разгадать загадки, которые будут постоянно меняться. Победителей ждут памятные призы от организаторов.