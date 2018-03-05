В мэрии Москвы рассказали, как будет школьное питание

В рационе учащихся будет больше свежих овощей и фруктов, при этом он полностью исключает мясные консервы, сообщается на сайте мэра столицы.

Питание в московских школах организуется либо непосредственно в пищеблоках, либо на комбинатах. Как рассказывают представители комбинатов, на фабриках используется технология зонирования: в процессе приготовления, упаковки и охлаждения продукт не контактирует с внешней средой и остается практически стерильным.

С 2012 года в Москве реализуется проект «Мой школьный ресторан». В нём приняли участие 50 школ столицы: обычные помещения столовых преображаются в тематические рестораны. В меню вводят соответственные стилистике блюда, например, итальянский суп минестроне или венские вафли.

Кроме основного меню школьники могут купить в буфете выпечку и снеки. Оплата производится с помощью карт и браслетов «Москвёнок». Помимо пополнения баланса онлайн родители могут устанавливать лимит трат, а также ставить запрет на покупку в буфете определенной продукции. Чаще всего под ограничения попадают солёные хлебные палочки, мини-крендели, бутерброды с ветчиной, шоколад, мороженое и сладкая газировка.