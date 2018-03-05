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Одну из площадок фестиваля «Мос/Еда» разместят в Молжаниновском
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Одну из площадок фестиваля «Мос/Еда» разместят в Молжаниновском 

Управа района Молжаниновский города Москвы 5 марта 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В Москве с 17 по 18 марта пройдет фестиваль «Мос/Еда», в рамках которого жители и гости столицы смогут приобрести лучшие продукты со всех регионов страны. В Молжаниновском площадка фестиваля заработает на Синявинской улице, 11А.
Каждый желающий сможет приобрести рыбу, морепродукты, рыбные консервы и фермерские сыры, яйца, мед, овощи и фрукты. Свою продукцию представят: Камчатка, Сахалин, Калининград, Мурманск, Краснодарский край, Крым, Владимир, Тула, республики Марий Эл и Кабардино-Балкария и другие. Посетители фестиваля смогут не только приобрести продукты, но и выбрать самые вкусные и качественные. Полюбившиеся вкусы им предложат отметить в специальных буклетах для голосования (их будут выдавать на площадках).
— На всех площадках фестиваля гостей также будет ждать культурная программа: мастер-классы, конкурсы и музыкальная анимация, — рассказал руководитель московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В субботу, 17 марта, площадка будет открыта с 17.00 до 20.00, а в воскресенье, 18 марта, с 8.00 до 20.00. (то)
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