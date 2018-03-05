Правило 30 секунд. Признаки того, что вы попали в плохой ресторан

Отправляясь в ресторан или кафе, мы возлагаем на него определенные надежды. Потому что портить себе вечер за собственные деньги не хочет никто. Но как понять, что место хорошее, если вы набрели на него случайно, без чьих-то рекомендаций?

“Умный журнал” предлагает обратить внимание на несколько деталей, указывающих, что заведение вас разочарует.

Отсутствие гостей

Если в заведении в любое время дня занят один-два стола, это сигнал не в пользу посещения оного.

Пустота и невостребованность говорят о слишком высоких ценах, плохом обслуживании, либо о невкусной еде. Если вы все-таки решитесь отобедать в таком месте, приготовьтесь, что половины из того, что перечислено в меню, не будет в наличии.

2. Слишком большое меню

В разнообразии нет ничего плохого, если оно не переходит границы здравого смысла.

Если меню ресторана с трудом помещается в руке, а гостю предлагают итальянскую, кавказскую, русскую, французскую и японскую кухню, это должно навести вас на сомнения.

Сможет ли повар одинаково хорошо приготовить хачапури, суши и петуха в вине? Такой разброс, скорее всего, означает, что ему все равно, что готовить, а все ингредиенты будут перезаморожены по нескольку раз.

3. Вас игнорирует персонал

По правилам ресторанного обслуживания, к посетителю должны подойти и предложить меню не позднее, чем через 30 секунд, как он сел за стол.

Но иногда случается, что вы заняли предложенное место, а дальше чувствуете себя человеком-невидимкой.

Если вы очень уж голодны, можете и остаться. Но равнодушие к посетителю указывает на невнимательность персонала и на то, что работа плохо отлажена.

4. Официанты не знают меню

Меню принесли в течение положенных 30 секунд, вы определились, но у вас возник вопрос. Вы зовете официанта, но что бы вы ни спросили, он лишь смотрит в пустоту и пожимает плечами. В лучшем случае обещает «уточнить у повара».

Задача любого официанта не только принимать заказ и приносить его, но и ориентироваться в меню, знать состав блюд и примерное время приготовления. Хороший официант может даже посоветовать что-то, исходя из ваших предпочтений.

5. Грязный туалет

Вы пришли приятно провести вечер и поесть. Все вокруг выглядит симпатично, на стенах висят фото довольных клиентов, официант вам улыбается. Затем вы идете в уборную и обнаруживаете, что бумаги нет, вместо жидкого мыла лежит сиротливый кусочек хозяйственного, а уборку последний раз делали в лучшем случае несколько часов назад. Захочется ли вам попробовать здешнюю еду — большой вопрос.

Один из критериев ресторанного гида Мишлен: зайдя в туалет, посетитель не должен понять, что до него здесь кто-то был.

Мы не можем требовать этого от всех заведений, но вешать туалетную бумагу, очищать мусорное ведро и мыть пол следует чаще раза в день.

6. Запах

Что простительно заводской столовой, в нормальном ресторане недопустимо. В обеденном зале не должно пахнуть кухней. Иначе ей пропитаются ваши волосы, одежда, а запах покинет заведение, отправившись вслед за вами.

Если в заведении нет сильной вытяжки, это уже не ресторан, а средней паршивости едальня.

7. Неопрятные столы

Синтетическая скатерть, хранящая воспоминания о пролитом на нее бульоне и временах, когда в ресторанах можно было курить. Обивка на стуле вытерлась, он устало скрипит. Тут два варианта: либо вы забрели в районный «ресторан-бар-бильярд-караоке», либо бегите отсюда немедленно. И, пожалуйста, ничего здесь не ешьте.

8. Прейскурант для битой посуды

Звучит, как анахронизм, но кое-где еще встречается. В нормальном заведении с вас не будут требовать денег за случайно разбитый стакан, а просто спишут его.

Либо это место популярно у буйной публики, которая любит набраться и колотить посуду, либо здешний хозяин жлоб. Неизвестно, на чем еще он здесь экономит, но проверять точно не следует.