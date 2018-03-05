Всё в шоколаде: жюри кулинарного конкурса E1.RU выбрало самых вкусных победителей

В прошедшую субботу в одном из ресторанов города наградили победителей кулинарного конкурса «Цыплёнок в шоколаде», который проходил на форуме «Кулинария». Участие в конкурсе могли принять все желающие посетители форумов.

Организаторы конкурса предложили кулинарам приготовить любые блюда — закуски, горячее или десерт, одним из компонентов которых стал горячий шоколад, его выдавал бесплатно партнёр конкурса — раздел «Совместные покупки» на E1.RU.

Увлечённые кулинарной тематикой форумчане вынесли на суд жюри морских гадов и куриные крылья, кабана и говядину, икру и утиные грудки, и всё это с шоколадом, в шоколаде и даже под шоколадом. Ну и, конечно же, десертные блюда из шоколада.

Оценивало работы профессиональное жюри, в составе которого была Юлия Коган , собственник школы кондитерского искусства и кондитерской «Кондитория», Алекс Михайловский, шеф-повар гастрономического ресторана «Сибиряне», и победитель ежегодных конкурсов барбекю и финалист кулинарного шоу на одном из федеральных каналов — Дмитрий Цех.

Лучшей закуской стала «Утиная грудка» от ris21. К сожалению, автор рецепта не смогла присутствовать на награждении, но все призы и диплом мы обязательно вручим ей.

В номинации «Горячее» жюри отдало наибольшее количество баллов «Шоколадной карбонаре» от Stasoff™.

И лучшим десертом по мнению профессионалов стало «Современное муссовое пирожное» — тоже от пользователя Stasoff™.

Лучшим блюдом в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования на форуме стали «Куриные крылья» от КориZа™.

Жюри высоко оценило уровень мастерства большинства участников, заметив, что кое-кому уже можно выходить на профессиональный уровень.

До встречи на следующих конкурсах!