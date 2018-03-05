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Всё в шоколаде: жюри кулинарного конкурса E1.RU выбрало самых вкусных победителей
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Всё в шоколаде: жюри кулинарного конкурса E1.RU выбрало самых вкусных победителей 

e1.ru 5 марта 2018
Фото: e1.ru
В прошедшую субботу в одном из ресторанов города наградили победителей кулинарного конкурса «Цыплёнок в шоколаде», который проходил на форуме «Кулинария». Участие в конкурсе могли принять все желающие посетители форумов.
Организаторы конкурса предложили кулинарам приготовить любые блюда — закуски, горячее или десерт, одним из компонентов которых стал горячий шоколад, его выдавал бесплатно партнёр конкурса — раздел «Совместные покупки» на E1.RU.
Увлечённые кулинарной тематикой форумчане вынесли на суд жюри морских гадов и куриные крылья, кабана и говядину, икру и утиные грудки, и всё это с шоколадом, в шоколаде и даже под шоколадом. Ну и, конечно же, десертные блюда из шоколада.
Оценивало работы профессиональное жюри, в составе которого была Юлия Коган, собственник школы кондитерского искусства и кондитерской «Кондитория», Алекс Михайловский, шеф-повар гастрономического ресторана «Сибиряне», и победитель ежегодных конкурсов барбекю и финалист кулинарного шоу на одном из федеральных каналов — Дмитрий Цех.
Лучшей закуской стала «Утиная грудка» от ris21. К сожалению, автор рецепта не смогла присутствовать на награждении, но все призы и диплом мы обязательно вручим ей.
В номинации «Горячее» жюри отдало наибольшее количество баллов «Шоколадной карбонаре» от Stasoff™.
И лучшим десертом по мнению профессионалов стало «Современное муссовое пирожное» — тоже от пользователя Stasoff™.
Лучшим блюдом в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования на форуме стали «Куриные крылья» от КориZа™.
Жюри высоко оценило уровень мастерства большинства участников, заметив, что кое-кому уже можно выходить на профессиональный уровень.
До встречи на следующих конкурсах!
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