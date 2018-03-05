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Воронеж стал лидером среди городов-миллионников по приросту кофеен и суши-баров
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Воронеж стал лидером среди городов-миллионников по приросту кофеен и суши-баров 

Вести Воронеж 5 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Число точек общепита выросло до 876. Воронеж занял первое место среди российских городов-миллионников по росту числа заведений общепита в 2017 году. Их количество в городе увеличилось на 13%, до 876 заведений, сообщили аналитики картографического сервиса 2ГИС в понедельник, 5 марта. На втором месте по приросту числа кофеен и точек фастфуда оказалась Москва (+9,2%), на третьем — Уфа (+7,3%). Аналитики отметили, что за 2017 год в Воронеже стало больше кофеен (на 79%, 61 заведение). Продолжают появляться суши-бары, пиццерии и фреш-бары. Прирост показывает разницу между количеством открывшихся и закрывшихся заведений. По числу самих заведений Воронеж занимает последнее место среди 15 городов-миллионников. На первом располагается Москва (11,8 тыс. заведений), на втором — Санкт-Петербург (почти 8 тыс. заведений), на третьем — Екатеринбург (1,9 тыс. заведений). В целом по стране, согласно данным 2ГИС, самые многочисленные форматы общепита в миллионниках — это кафе (более 11,3 тыс. заведений), фастфуд (7,6 тыс. заведений) и рестораны (более 6,1 тыс. заведений). Реже всего встречаются суши-бары, пиццерии и кулинарии. Дарья Крымова
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