Ещё
10 новых кафе и ресторанов Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 новых кафе и ресторанов Москвы 

Kitchenmag 6 марта 2018
Фото: KITCHENMAG
Каждый месяц в Москве открываются новые гастрономические проекты. KitchenMag изучил ресторанную жизнь столицы за февраль и подготовил подборку из десяти новых кафе и ресторанов, которые обязательно нужно посетить в самое ближайшее время.

Tokyo

Если потребуется охарактеризовать суши-бар Tokyo двумя словами, то это будут "морепродукты" и "вино". В меню можно встретить тунца, креветок, гребешков, крабов и другие "дары моря". Морепродукты обещают регулярно привозить из Японии. Винная карта также заслуживает отдельного внимания: барная карта состоит из 160 позиций для истинных ценителей благородного напитка.
Адрес: ул. Большая Никитская, 22/2.
Средний счет: 2000 рублей.

Ibsen Bar

Ibsen Bar открылся в здании иммерсивного театра. Создателей вдохновило творчество Генриха Ибсена — известного норвежского драматурга. Барная карта состоит из авторских и классических коктейлей и вин. Еда — классический аперитив: канапе, брускетты, оливки и другие закуски. На выходных обещают развлекательную программу — диджейские сеты и шумные вечеринки.
Адрес: Дашков пер., 5.
Средний счет: 1000 рублей.

Crabber

На "Красном Октябре" открылся второй по счету ресторан Аркадия Новикова Crabber. В меню по-прежнему преобладают блюда из краба. Любители морепродуктов могут также насладиться устрицами и креветками. А дополнить рыбный обед или ужин можно бокалом вина или коктейлем.
Адрес: Берсеневский пер., 3/10, стр. 8.
Средний счет: 1500 рублей.

Mollusca

Гастрономическая карта Патриарших прудов пополнилась еще одним достойным food-проектом. Свои двери для гостей открыл ресторан морепродуктов Mollusca. Меню сосредоточено вокруг мидий: здесь вы можете попробовать их в 27 вариациях. Чтобы счастье было полным, закажите пиво: в вашем распоряжении 16 кранов и более 200 этикеток бутылочного пива.
Адрес: Большой Козихинский пер., 19/6.
Средний счет: 2000 рублей.

"Марс"

Как здорово, что до или после созерцания современного искусства в центре "Марс" можно насладиться кофе в одноименном кафе. "Марс" расположился на первом этаже центра вместе с классическими и авторскими кофейными напитками, десертами, салатами и сэндвичами.
Адрес: Пушкарев пер., 5.
Средний счет: 700 рублей.

"Рыба мечты"

Февраль оказался богат на рыбные рестораны. В столице открылся еще один гастрономический проект с преобладанием морской тематики — "Рыба мечты". Шеф-повар ресторана — кореец Санг Кеун Оуха. Он сделал ставку на краба, камчатскую микижу, нерку, кижуча и креветок.
Адрес: ул. Садовническая, 57, стр. 1.
Средний счет: 1500 рублей.

"Коктейльная"

В меню "Коктейльной" вы найдете десять авторских напитков, каждый из которых стоит 500 рублей. При этом бармены охотно готовят и классику. За барную карту отвечают бар-бренд-шеф Анастасия Штерцер и Иван Скоромников, известный по проекту Lumberjack. Меню радует разнообразием: закуски, салаты, основные блюда и стейк дня.
Адрес: Столешников пер., 11.
Средний счет: 1000 рублей.

Бар "Нэко"

Нашествие морепродуктов не заканчивается! Команда "С. И. Д. Р Групп" открыла японский бар "Нэко". В меню вы найдете блюда из тунца, гребешка, лосося и других "даров моря". Коктейльная карта также имеет ярко выраженный уклон в Азию.
Адрес: Большой Путинковский пер., 5.
Средний счет: 1500 рублей.

"Горыныч"

На третьем этаже Центрального рынка заработал ресторан "Горыныч". Это совместный проект легендарных столичных рестораторов — Ильи Тютенкова, Бориса Зарькова и Владимира Мухина. В интерьере преобладают дерево и бетон. Меню отличается разнообразием: в нем есть пицца, десятки закусок и салатов, гриль и десерты.
Адрес: Рождественский бульвар, 1.
Средний счет: 2000 рублей.

Wine Happens

Тимур Абузяров и Роман Воротников открыли на месте Bao+Bar новый ресторан — Wine Happens. Акцент в меню сделали на рыбу и морепродукты, при этом здесь можно найти и мясные блюда. Отдельного внимания заслуживает широкая винная карта из 200 позиций, основное место в которой заняли белые и игристые вина.
Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 1.
Средний счет: 2000 рублей.
Kitchenmag: последние новости
На Никитском бульваре открылась пиццерия Scrocchiarella На Покровском бульваре открылось кафе Dizengof 99 Unilever Food Solutions объявил победителей гастрономического фестиваля "Архитектура вкуса"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц44
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение