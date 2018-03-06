10 новых кафе и ресторанов Москвы

Каждый месяц в Москве открываются новые гастрономические проекты. KitchenMag изучил ресторанную жизнь столицы за февраль и подготовил подборку из десяти новых кафе и ресторанов, которые обязательно нужно посетить в самое ближайшее время.

Tokyo

Если потребуется охарактеризовать суши-бар Tokyo двумя словами, то это будут "морепродукты" и "вино". В меню можно встретить тунца, креветок, гребешков, крабов и другие "дары моря". Морепродукты обещают регулярно привозить из Японии. Винная карта также заслуживает отдельного внимания: барная карта состоит из 160 позиций для истинных ценителей благородного напитка.

Адрес: ул. Большая Никитская, 22/2.

Средний счет: 2000 рублей.

Ibsen Bar

Ibsen Bar открылся в здании иммерсивного театра. Создателей вдохновило творчество Генриха Ибсена — известного норвежского драматурга. Барная карта состоит из авторских и классических коктейлей и вин. Еда — классический аперитив: канапе, брускетты, оливки и другие закуски. На выходных обещают развлекательную программу — диджейские сеты и шумные вечеринки.

Адрес: Дашков пер., 5.

Средний счет: 1000 рублей.

Crabber

На "Красном Октябре" открылся второй по счету ресторан Аркадия Новикова Crabber. В меню по-прежнему преобладают блюда из краба. Любители морепродуктов могут также насладиться устрицами и креветками. А дополнить рыбный обед или ужин можно бокалом вина или коктейлем.

Адрес: Берсеневский пер., 3/10, стр. 8.

Средний счет: 1500 рублей.

Mollusca

Гастрономическая карта Патриарших прудов пополнилась еще одним достойным food-проектом. Свои двери для гостей открыл ресторан морепродуктов Mollusca. Меню сосредоточено вокруг мидий: здесь вы можете попробовать их в 27 вариациях. Чтобы счастье было полным, закажите пиво: в вашем распоряжении 16 кранов и более 200 этикеток бутылочного пива.

Адрес: Большой Козихинский пер., 19/6.

Средний счет: 2000 рублей.

"Марс"

Как здорово, что до или после созерцания современного искусства в центре "Марс" можно насладиться кофе в одноименном кафе. "Марс" расположился на первом этаже центра вместе с классическими и авторскими кофейными напитками, десертами, салатами и сэндвичами.

Адрес: Пушкарев пер., 5.

Средний счет: 700 рублей.

"Рыба мечты"

Февраль оказался богат на рыбные рестораны. В столице открылся еще один гастрономический проект с преобладанием морской тематики — "Рыба мечты". Шеф-повар ресторана — кореец Санг Кеун Оуха. Он сделал ставку на краба, камчатскую микижу, нерку, кижуча и креветок.

Адрес: ул. Садовническая, 57, стр. 1.

Средний счет: 1500 рублей.

"Коктейльная"

В меню "Коктейльной" вы найдете десять авторских напитков, каждый из которых стоит 500 рублей. При этом бармены охотно готовят и классику. За барную карту отвечают бар-бренд-шеф Анастасия Штерцер и Иван Скоромников, известный по проекту Lumberjack. Меню радует разнообразием: закуски, салаты, основные блюда и стейк дня.

Адрес: Столешников пер., 11.

Средний счет: 1000 рублей.

Бар "Нэко"

Нашествие морепродуктов не заканчивается! Команда "С. И. Д. Р Групп" открыла японский бар "Нэко". В меню вы найдете блюда из тунца, гребешка, лосося и других "даров моря". Коктейльная карта также имеет ярко выраженный уклон в Азию.

Адрес: Большой Путинковский пер., 5.

Средний счет: 1500 рублей.

"Горыныч"

Бориса Зарькова и На третьем этаже Центрального рынка заработал ресторан "Горыныч". Это совместный проект легендарных столичных рестораторов — Ильи Тютенкова Владимира Мухина . В интерьере преобладают дерево и бетон. Меню отличается разнообразием: в нем есть пицца, десятки закусок и салатов, гриль и десерты.

Адрес: Рождественский бульвар, 1.

Средний счет: 2000 рублей.

Wine Happens

Тимур Абузяров и Роман Воротников открыли на месте Bao+Bar новый ресторан — Wine Happens. Акцент в меню сделали на рыбу и морепродукты, при этом здесь можно найти и мясные блюда. Отдельного внимания заслуживает широкая винная карта из 200 позиций, основное место в которой заняли белые и игристые вина.

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 1.

Средний счет: 2000 рублей.