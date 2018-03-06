Застолбили цветучино: новосибирская сеть кофеен зарегистрировала кофейный напиток как торговую марку

В новосибирской сети кофеен-кондитерских Kuzina с сегодняшнего дня, 6 марта, начал продаваться напиток под названием «Цветучино» — название зарегистрировано как торговая марка, сообщили НГС в руководстве сети.

Как пояснила руководитель отдела маркетинга «Кузины» Анастасия Толстикова, торговая марка создана под капучино с цветочными ароматами, а конкретный сироп в нём может время от времени меняться.

«В прошлом году такой капучино был в «Кузине» с фиалкой, в этом — с лавандой», — рассказала Толстикова.

Цветучино — это капучино с добавкой цветочного сиропа. Напиток стоит 119 рублей — это на 10 рублей дороже стандартного капучино в «Кузине». Подобного рода кофейные напитки можно встретить повсеместно, но в «Кузине» решили не только придумать для этой разновидности напитков отдельное название, но и защитить свой креатив юридически, зарегистрировав его как товарный знак.

В международных сетях фастфуда такого рода «брендированные» блюда — привычное дело, но для новосибирских заведений общепита подобный шаг необычен.

В «Кузине» своё решение объясняют желанием защитить свои маркетинговые наработки от копирования. У сети есть уже булочки с корицей и сливочным кремом под названием «Синнамен» — его тоже зарегистрировали как товарный знак. Правда, как признается Толстикова, его всё равно пытаются использовать другие заведения.

Представитель «Кузины» также привела в пример известное название кофейного напитка «раф-кофе», которое в своё время было придумано в конкретной кофейне — столичной Coffee Bean. Однако поскольку владельцы заведения не зарегистрировали это имя как бренд, теперь его может использовать кто угодно.