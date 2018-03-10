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Признаки ресторана, из которого лучше уйти сразу
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Признаки ресторана, из которого лучше уйти сразу 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: Рамблер
Несколько факторов, которые помогут быстро определить, чего вам на самом деле стоит ожидать от заведения.
Никто не хочет за собственные деньги портить себе отдых. Поэтому если вы пришли поужинать в новое место, то обратите внимание на эти несколько признаков, по которым вы скорее всего распознаете плохой ресторан.

Официанты долго не обращают на вас внимание

Персонал ресторана игнорирует посетителей? Смело вставайте и прощайтесь с заведением навсегда. Равнодушие к посетителю всегда самый верный признак плохого ресторана.

Слишком большое меню

Если вам в качестве меню принесли парочку томов "Войны и мира", то обратите на это внимание. Заведения, в которых меню огромное, скорее всего пытаются угодить всем, но выходит не очень. Скорее всего, ваш заказ повар будет готовить в спешке и используя наиболее универсальные продукты. Исключения составляют рестораны с уже сложившейся репутацией.

Слишком скудное меню

Да, это правило работает и в обратную сторону. Если вы пришли в место, именуемое "рестораном", а в меню заведения указан лишь картофель фри да грибной суп, лучше отужинать в другом месте.

Грязная уборная

Как театр начинается с вешалки, так и ресторан, простите, с туалета. По чистоте уборной комнаты вы можете понять, насколько внимательно хозяева заведения относятся ко всем аспектам ресторанного бизнеса. Ведь в действительно хорошем месте должен блестеть не только зал для гостей.

Штрафы за разбитую посуду

В уважающих себя заведениях нет прейскуранта за битье посуды. Никаких вам бокалов пива за 200 рублей. Если вы видите такое "меню", то либо ресторан мелочится и экономит на всем, либо в заведение часто захаживает буйная публика. Соседей-дебоширов лучше избегать и держаться от них стоит подальше. Вариант решения проблемы — пересесть в другой ресторан.
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