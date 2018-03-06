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Дорогие обеды контрактников
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Дорогие обеды контрактников 

ТВ-МИГ 6 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса progorodsamara.ru  Прокуратура Владимира совместно со специалистами департамента цен и тарифов обнаружили серьезные нарушения в работе столовой Владимирского экономико-технологического колледжа.
Надзорный орган изучил товарные накладные на продукты питания, поставляемые в колледж, и обнаружил несправедливую наценку на обеды для лиц, обучающихся на внебюджетной основе.
В меню для учащихся на бюджетной основе стоимость рисового супа с мясом стоит 10,85 рублей, бефстроганов из цыпленка — 33,36 рублей.
В меню для учащихся, питающихся за счет собственных средств, стоимость этих же блюд соответственно составляет 16,00 и 50,80 рублей. Вместе с тем, итоговый вес блюд, как по первому, так и по второму меню составляет одинаковое количество граммов, а для приготовления использованы одни и те же продукты.
По итогам проверки прокуратурой города руководству Владимирского экономико-технологического колледжа внесено представление об устранении нарушений.
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