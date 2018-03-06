Дорогие обеды контрактников

Фото с ресурса progorodsamara.ru Прокуратура Владимира совместно со специалистами департамента цен и тарифов обнаружили серьезные нарушения в работе столовой Владимирского экономико-технологического колледжа.

Надзорный орган изучил товарные накладные на продукты питания, поставляемые в колледж, и обнаружил несправедливую наценку на обеды для лиц, обучающихся на внебюджетной основе.

В меню для учащихся на бюджетной основе стоимость рисового супа с мясом стоит 10,85 рублей, бефстроганов из цыпленка — 33,36 рублей.

В меню для учащихся, питающихся за счет собственных средств, стоимость этих же блюд соответственно составляет 16,00 и 50,80 рублей. Вместе с тем, итоговый вес блюд, как по первому, так и по второму меню составляет одинаковое количество граммов, а для приготовления использованы одни и те же продукты.