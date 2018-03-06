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Робота Flippy научили готовить бургеры
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Робота Flippy научили готовить бургеры 

Inc. 6 марта 2018
Фото: Inc.
В ресторане быстрого питания Caliburger в Пасадене (США) приготовление бургеров доверили роботу Flippy. Об этом пишет TechCrunch.
Flippy был разработан компанией Miso Robotics. Он может перемалывать фарш, одновременно обжаривать 12 котлет и самостоятельно дозировать начинку для бургеров. Кроме того, Flippy умеет убирать свое рабочее место и мыть плиту.
Стоимость одного робота составляет $60 тыс., а его технологическое обслуживание обойдется компании в $20 тыс. в год. Caliburger рассчитывает, что приобретение окупится за счет увеличения скорости обслуживания и уменьшения пищевых отходов. Компания собирается оснастить Flippy еще 50 своих заведений.
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В январе прошлого года в США открыли первую кофейню с роботом вместо бариста. Приготовлением кофе занялась специальная роботизированная рука от Mitsubishi, которая самостоятельно подбирала необходимые ингредиенты, загружала их в кофемашину и подавала стакан с готовым кофе клиенту.
В начале февраля 2018 года робот Сойер стал бариста в токийском кафе. Владельцы заведения рассказали, что Сойер может заменить 4-5 сотрудников кафе, позволяя сэкономить на зарплатах.
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