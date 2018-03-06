Американский ресторан нанял на работу робота

В одном из ресторанов сети Caliburger, который находится в городе Пасадена (штат Калифорния, США) бургеры теперь готовит самый настоящий робот.

Шеф-повара с искусственным интеллектом по имени Flippy создала компания Miso Robotics, сообщает TechCrunch. Это первый робот, который начал "работать" в реальных условиях. Владельцы, несмотря на затраты, планируют внедрить подобные устройства еще в 50 ресторанов сети.

Стоимость такого робота — 60 тысяч долларов, а его годовое обслуживание составляет 20% от цены. Несмотря на то, что это дороже, чем оплата труда живого человека, владельцы Caliburger уверены, что робот поможет сократить расходы.

По словам владельцев сети ресторанов, роботизированный повар может жарить 12 котлет для бургеров одновременно, перемалывать фарш, дозировать начинку и приправы, убирать за собой рабочее место.

Это помогает значительно ускорить обслуживание посетителей и уменьшить количество пищевых отходов.