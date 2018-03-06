Ещё
Более десяти площадок фестиваля «Мос/еда!» откроются в Нагатинском Затоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более десяти площадок фестиваля «Мос/еда!» откроются в Нагатинском Затоне 

Управа района Нагатинский затон 6 марта 2018
Фото: Нагатинский затон
Площадки гастрономического фестиваля «Мос/еда!» откроются в Нагатинском затоне в выходные, 17 и 18 марта.
На ярмарке москвичи смогут приобрести свежие фермерские продукты из разных уголков России и ближнего зарубежья. На гастрономических площадках будут продаваться молочные продукты, овощи, мясные изделия, сладости, мед, рыбная продукция и многое другое.
В Нагатинском затоне появится 12 торговых площадок. Адреса и подробности проведения гастрономического мероприятия можно уточнить на официальном сайте фестиваля.
Отметим, что в субботу, 17 марта, торговые павильоны будут работать с 17:00 до 20:00, а в воскресенье — с 08:00 до 20:00.
Фото: Официальный сайт фестиваля
Управа района Нагатинский затон: последние новости
Музыкальные вечера и спектакль состоятся в музее-заповеднике «Коломенское» Пригласительные на концерты популярных российских звезд получат молодые избиратели Выставка «Яркие краски творческой души» состоится в «Коломенском»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение