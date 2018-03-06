Более десяти площадок фестиваля «Мос/еда!» откроются в Нагатинском Затоне

Площадки гастрономического фестиваля «Мос/еда!» откроются в Нагатинском затоне в выходные, 17 и 18 марта.

На ярмарке москвичи смогут приобрести свежие фермерские продукты из разных уголков России и ближнего зарубежья. На гастрономических площадках будут продаваться молочные продукты, овощи, мясные изделия, сладости, мед, рыбная продукция и многое другое.

В Нагатинском затоне появится 12 торговых площадок. Адреса и подробности проведения гастрономического мероприятия можно уточнить на официальном сайте фестиваля.

Отметим, что в субботу, 17 марта, торговые павильоны будут работать с 17:00 до 20:00, а в воскресенье — с 08:00 до 20:00.

Фото: Официальный сайт фестиваля